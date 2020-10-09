Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmişte yapılan toplantıda, Türkiye’nin Maraş değil Maronit açılımına öncelik verilmesini istediğini söyledi.

Maraş adımına yönelik kendisine hiç bilgi verilmediğini söyleyen Akıncı, “Senaryo Ankara’da yazıldı, Ersin Tatar da rolünü oynadı, ekranda önüne koydukları yazıyı okudu, belki de Maraş’ı gerçekten bilmiyordu” dedi.

Mustafa Akıncı, geçmişte, Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi için Ercan’ın açılması gibi projeler olduğunu ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanı bana bağlıdır” diyen Ersin Tatar’a “Bu söylediklerinize çocuklar bile güler” sözleriyle yanıt veren Akıncı, Maraş’ta can güvenliği dahi sağlanmadan şov amaçlı adım atıldığını söyledi.

S.Denktaş: Gittin, söylendi, yaptın

Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, BRT canlı yayınında Başbakan Ersin Tatar’a sordu: Devletin haberi yok, siz nasıl karar alırsınız.

“Gittin, söylendi, yaptın, geldin” diyen Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk halkının bu adımdan hiçbir kazanım elde etmediğini söyledi.

"Maraş'ı Tatar da bilmiyordu"

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş’la ilgili devletin kurumlarının saf dışı bırakıldığını, Ankara’da bulunduğu sırada görüştüğü Başbakan Ersin Tatar’ın “ben de ne olduğunu tam bilmiyorum” dediğini söyledi.

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Özersay, “Ankara’da olduğu sırada Başbakan’ı aradım, kendisinin de tam olarak ne olduğunu bilmediğini söyledi, kapalı Maraş’a ne olacağını canlı yayında izledim” dedi.

Cumhurbaşkanı adayları BRT’de buluştu.

“Uluslararası topluma buna anlatmalıyız dememize rağmen bu dinlenmemiştir ve Birleşmiş Milletler’de aleyhimizde bir karar metni vardır” diyen Özersay, Başbakan’a sert eleştiriler yöneltti.

“Devletin dış politikası seçime malzeme yapılmamalıydı Ersin bey” diyen Özersay, Maraş açılım iddiasının aslında “Kamu yollarının kullanılarak bazı sahillere ulaşılması uygulamasına askeri bölge içerisinde yeni bir sahil eklenmesi” olduğunu söyledi.

UBP Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar ise Kudret Özersay’ın kendisine, “Bu adım atılırsa hükümeti bozacağı” yönünde mesaj attığını iddia etti.

Tatar, Maraş’ın KKTC yönetiminde yasal sahiplerine iadesi için Bakanlar Kurulu’nda karar alınmasının da gündeme geleceğini söyledi.