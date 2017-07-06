SAAT: 21:49

AKINCI: “NOKTALANANA KADAR SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Kıbrıs Türk Lider Mustafa Akıncı, noktalanana kadar sürecin devam edeceğini belirterek, “Bekleyip görelim” dedi.

Kıbrıs Türk Lider Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin verdiği yemeğe gitmek için kongre merkezinden ayrılırken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada “Gündüz uzun olacak demiştik ama biraz erken bitti. Yoğun geçti. Gecesi başlıyor bu işin. Hele bir de geceyi görelim bakalım” şeklinde konuştu.

Açıklamasına İngilizce devam eden Akıncı, “Noktalana kadar devam edeceğiz. Bekleyip görelim“ dedi.

Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin sorulması üzerine ise Akıncı, “Dünkü görüşlerim hala geçerli” ifadesini kullandı.

Bu arada, öğleden sonra için planlanan beşli konferans toplantısı ikili görüşmelerin uzaması nedeniyle yapılamadı.

Konferans toplantılarının BM Genel Sekreteri Guterres’in vereceği çalışma yemeğinde devam etmesi bekleniyor.

SAAT: 19:42

AKINCI, GUTERRES İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Akıncı ile Guterres, daha önceden açıklanan programda olmayan bir görüşme yaptı. Guteres’in, Kıbrıs Konferansı’nın öğleden sonraki oturumu öncesinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile de bir görüşme yapıyor.

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı öğleden sonraki oturumunun 18.30’da başlayacağı açıklanmıştı ancak Guterres’in liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerden dolayı toplantı açıklandığı saatte başlayamadı.

SAAT: 18:05

BEŞLİ FORMATTAKİ OTURUM 19.30’DA BAŞLAYACAK

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı’nda öğleden sonraki oturum 18.30’da (KKTCSİ 19.30) başlayacak. Toplantının, garantörlerin de katılacağı beşli formatta gerçekleşmesi planlandı.

Konferansa yeniden başkanlık etmeye başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sabahki oturumun ardından Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerin yanısıra diğer delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, yemekten sonra Kıbrıs Türk müzakere heyetiyle değerlendirme toplantıları yapmaya başladı.

Guterres’in de, öğleden sonraki konferans toplantıları başlayana kadar Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve AB yetkilileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyordu.

GUTERRES İKİ LİDERLE BİRLİKTE GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Guterres'in, saat 20.00’de (KKTCSİ 21.00) 2 liderle bir görüşme yapması planlandı.

Guterres, sabahki oturum sonrasında Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

BM Genel Sekreteri yemekten önce de Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Guterres gece de tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

SAAT: 17.02

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştü.



Foto Cumhurbaşkanlığı twitter



Foto: Nikos Christodoulides twitter

SAAT: 16.42

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in delegasyon başkanlarına verdiği çalışma yemeği sona erdi.

Kıbrıs Konferansı, çalışma yemeğinin ardından 5’li formattaki 1. Masa toplantısı ile devam edecek.

(BRT)

SAAT: 16.20

YENİ TUR TEMASLAR BAŞLAYACAK

Kıbrıs saatiyle 14.45’te başlayan çalışma yemeğinin tamamlanmasından sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, garantör güçler ve AB temsilcileriyle yeni tur temaslara başlaması bekleniyor.

KHA’ya ulaşan bilgilere göre, 19.30 ile 21.00 saatleri arasında, tüm heyetlerin katılımıyla yeni bir görüşme gerçekleştirilecek. Devamla, Genel Sekreter iki lider ile yarım saat sürecek (21.30’a kadar) ortak bir görüşmede bulunacak. Bunu, Kıbrısla ilgili konferansa katılan tüm temsilcilerle çalışma yemeği izleyecek.

(CNA)

SAAT: 16.15

KOTZIAS: İTTİFAK VE GARANTİ ANLAŞMALARININ İPTALİNİ TARTIŞIYORUZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, öğle üzeri Crans-Montana’da BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulunarak, sadece İttifak ve Garanti Anlaşmalarının iptalini tartıştıklarını ve Guterres’in buna anlayışla baktığını söyledi.

Kotzias, BM Genel Sekreteri ile görüşmelerin başladığını ve “bize bir dizi soru sordu ve ona cevap verdik. Biz sadece, İttifak ve Garanti Anlaşmalarının iptalini tartıştık” dedi.

Kotzias, “Sanırım, normal bir devletin üçüncü ülkelerin baskısı ve varlığı, güya garantisi ve askeri altında bulunamayacağını Genel Sekreterin kendisi de anlıyor” diye konuştu.

(CNA)

SAAT: 16.00

“GELİŞTİRDİĞİM NOKTALAR ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANIRSA ÇÖZÜMÜN YOLU AÇILIR”

Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs’la ilgili konferansın sabahki oturumundan sonra konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, masaya koyduğu noktalar üzerinde mutabakat sağlanması durumunda, bunun, çözüm yolunu açacak önemli bir gelişme olacağını söyledi.

KHA’ya ulaşan bilgilere göre, Guterres konuşmasında, önerdiği noktalara değinerek, herhangi, bir rol oynamayı hedeflemediğini dile getirdi.

Genel Sekreter, geçen hafta taraflara yaptığı özete yaklaşımlarını ilk elden dinlemek için, tüm taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de söyledi. Bu arada, konferansın başında, Guterres’in kendisi için hazırlanan metni okumayacağını söylediğini hatırlatmakta yarar var.

(CNA)

SAAT: 16.00

ANASTASIADIS: VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirildiği ikili görüşmeyi çok verimli olarak niteledi. Çalışma yemeğine katılmak amacıyla görüşme salonundan ayrılırken, herhangi bir değişiklik olup olmadığı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, bunun, bu geceye kadar belli olacağı yanıtını verdi.

Karşı öneri olup olmadığı sorusuna Kıbrıslı Rum lider, “Hayır, Genel Sekreter sadece dinlemek istedi” diye yanıt verdi.

(CNA)

SAAT: 15.56

Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Konferansının 9. günün ait görüntüleri paylaştı. İşte toplu fotoğraf çekimi sırasında samimi pozların da yer aldığı video .

SAAT: 15.48

Kıbrıs Konferansı, BMGS Guterres'in delegasyon başkanları ile çalışma yemeğinin 19:30'da 5'li formattaki 1. Masa toplantısı ile devam edecek.

SAAT: 15.20

BM Genel Sekreteri ile tüm tarafların bir araya geldiği çalışma yemeği devam ediyor

SAAT: 15.00

Kıbrıs konferansını takip eden gazeteci Esra Aygın: Aldığım bilgiye göre BMGS'nin çerçeve anlaşmayı ilan edeceği açıklama hazır. Geriye kalan tek şey irade!

SAAT: 14.56

ERHÜRMAN: KOŞUNUN SON DÜZLÜĞÜNDEYİZ

Kıbrıs Zirvesi için Crans Montana'da bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın sosyal medya üzerinden paylaşımı: Burada çok uzun, yorucu, engebeli bir yol koşuldu ve bu koşunun son düzlüğündeyiz. En uzun gün... Sabır, soğukkanlılık ve yoğun çaba...

SAAT: 14.40

ÇAVUŞOĞLU: SABIRLI OLUN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, TC Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme az önce sona erdi. Çalışma yemeği için konferans merkezinden ayrılan Guterres açıklama yapmadı sadece basını selamlamakla yetindi. Çavuşoğlu ise basının sorularına karşılık, İngilizce, "Sabırlı olun" dedi.

SAAT: 14.15

AKINCI: GÜN DE GECE DE UZUN OLACAK

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansının yer aldığı merkezden ayrılırken, “Çalışmaya devam ediyoruz. Bütün iyi niyetimizle devam edeceğiz. Gün de gece de uzun” diye konuştu.



Foto BRT

Taraflar çalışma yemeği için konferansından ayrıldı. Guterres ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesi şu sıralar devam ediyor.



Foto: Mevlüt Çavuşoğlu /twitter

SAAT: 14.06

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve ekibiyle bir araya geldi



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı / twitter

SAAT:13.30

İKİLİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Liderlerle görüşme saatleri değişen Guterres, Akıncı ile görüşmeden önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Akıncı ve Anastasiadis'in bugün öğleden sonra ayrı ayrı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Programında değişiklik yapılan ve 2 görüşme eklenen Guterres’in Kıbrıs saatiyle 14.00'te Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.

(BRT/TAK)

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BM Genel Sekreteri Guterres'nin Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve müzakere heyeti ile yaptığı toplantıdan görüntüler internette paylaşıldı.

SAAT: 13.24

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığındaki 5'li toplantı sona erdi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın sözcüsü, twitter hesabı üzerinden ikinci toplantıya geçildiğini duyurdu.

Akıncı'nın şu sıralar BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

SAAT: 12.45

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Taraflar sosyal medya üzerinden toplantıdan görüntiler paylaşıyor.



KKTC Cumhurbaşkanlığı/ twitter

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansının 9. gününün BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla başladığını sosyal meyda üzerinden duyurdu.



Mevlüt Çavuşoğlu/ twitter

Avrupa Birliği Genevra ofisi, toplantıya gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'nin fotoğraflarını twitter üzerinden paylaştı.



EU in Genevra/ twitter

MOGHERINI: İYİMSERİM

Kıbrıs Konferansı'na gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "konferansın gidişatından iyimser" olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı bugünkü toplantının yapıldığı kongre merkezinde, konferansın katılımcıları gazetecilere poz verdi.

Federica Mogherini, Kongre Merkezi'nin girişinde konferansı takip eden gazetecilere yönelerek "konferansın gidişatından iyimser" olduğunu söyledi. Diğer liderler ise açıklamada bulunmadı.

Konferansta liderler ikili görüşmelerin ardından öğle yemeğinde yeniden bir araya gelecek. Öğleden sonra yapılacak ikili görüşmelerden sonra yeniden toplanacak liderler akşam yemeğinde buluşacak.

(AA)

SAAT: 12.00

5'Lİ TOPLANTI BAŞLADI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres başkanlığındaki 5'li toplantı başladı. Bir saat sürmesi beklenen toplantının hemen ardından Guterres’in 13.00-13.30 saatlerinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, 13.30-14.00 saatlerinde de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşmesi öngörülüyor.



Foto James Ker-Lindsay/ twitter

ÖNCE BASINA GÖRÜNTÜ

Guterres ve heyet başkanlarının basına görüntü vermesinin ardından toplantıya geçildi.



UN Genevra / twitter

Garantörlerin de katılımıyla 5’li olarak gerçekleştirilen toplantıdan önce toplu fotoğraf çektirildi. Toplantıyı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini de gözlemci olarak izliyor.

SAAT: 11.50

VE GUTERRES GELDİ

Guterres'in merkeze gelişi kameralara şu şekilde yansıdı:



TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi toplantının yer alacağı merkeze geldi



Görüntüler: Kathimerini_Cy



“Bugün o gündür. Çözüm için yarının daha iyi bir şans sağlayacağına dair bir ipucu yok”

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen, büyük resme odaklanıp küçük ayrıntılarda boğulmadan sorunu aşmak için çabalanması halinde çıkış yolunun bulunabileceğini belirtti.

İyi niyetle ve olumlu sonuç üretmek adına BM Genel Sekreteri’nin gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, “Bugün o gündür.. Bugün karar günüdür. Umalım ki alacağımız bütün kararlar Kıbrıs’ın gelecek nesillerinin yararına olsun” dedi.

Kıbrıslı Türk lider Akıncı, bugünkü toplantılara katılmak amacıyla Le Regent Kongre Merkezi’ne gelişinde, konferansın başından beri burada buluna ve eylemler yapan #UniteCyprusNow grubu üyeleriyle ayak üstü sohbet etti.

Konferansa geldiği günden beri gördüğü gruba konferansın en önemli gününde seslenmek istediğini belirten Akıncı, “Bugün, Genel Sekreter’in gelişiyle hayati bir gün Kıbrıs’ın geleceği için” dedi.

Akıncı, bugünü en verimli şekilde Kıbrıs’ın ve gelecek nesillerin kaderine olumlu katkı yapması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceğini kaydetti. Akıncı, “Büyük resme odaklanıp, küçük ayrıntılarda boğulmadan sorunu aşabilmek için katkı yapmaya gayretli olacağız” dedi.

Bu gibi süreçlerin en önemli yanının, tarafların birbirine yardımcı olması olduğunu kaydeden Akıncı, herhangi bir tarafı suçlamak istemediğini ancak tüm tarafları hem birbirlerine yardımcı olur, hem de büyük resme odaklanırlarsa, tüm zorluklara rağmen bir çıkış yolunun bulunabileceğini belirtti.

Kıbrıslı Türk lider Akıncı, Kıbrıs’tan ayrılırken, gereksiz ve zeminsiz umutlar yaratmak istemediği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “Bugün de size çok fazla umutlar pompalama düşüncem yok ancak karamsarlık da istemem” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin gelişiyle birlikte, iyi niyetle olumlu sonuç üretmek adına önemli bir fırsat bulunduğunu kaydeden Akıncı, tek tek konulara odaklanmak yerine, paket anlayışıyla olaylara yaklaşmanın Türk tarafının öteden beri savunduğu bir yöntem olduğunu vurguladı.

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün unsurları; önemli ve stratejik unsurları bir arada görmek önemliydi. Bu yapılıyor. Bugün umut edelim ki bütün taraflar o paketler içinde kendi toplumlarını mutlu edebilecek unsurları görüp, buradan olumlu bir sonuçla ayrılsınlar. Bu hedefle gidiyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız”

Kıbrıslı Türk lider Akıncı daha sonra İngilizce olarak devam ettiği konuşmasında, Kıbrıs’ın federal bir çatı altında birleşmesi mesajını vermek adına gösterdikleri çabadan dolayı gruba teşekkür etti. Akıncı, “Bugün o gündür. Çözüm için yarının daha iyi bir şans sağlayacağına dair bir ipucu yok” dedi.

Tüm tarafların ve uluslararası toplumların ilgisinin bulunduğu bu ortamın önemine vurgu yapan Akıncı, “Bugün kararlar verme günüdür. Umalım ki alacağımız bütün kararlar Kıbrıs’ın gelecek nesillerinin yararına olsun” dedi.

(tak)

SAAT: 11.45

AKINCI: GÜN BUGÜNDÜR!

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı toplantısına gitmek üzere yola çıktığı sırada, UniteCyprusNow Gönüllüleri ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

Unite CyprusNow Gönüllüleri’ne çabaları için teşekkür eden Akıncı, “Gün bugündür” dedi, bugünün önemli bir karar günü olduğuna işaret etti.

Bugünün suçlama günü değil, Birleşik Federal Kıbrıs için birbirimize yardımcı olma günü olduğuna işaret eden Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın ifadeleri şöyle:

“Gün bugündür, yarının daha iyi bir fırsat sağlayacağına dair bir işaret yoktur.

Şu anda bütün partiler burada, uluslararası toplumun gözü üzerimizde, BM Genel Sekreteri de geliyor.

Karar günü… Umalım ki alacağımız kararlar Kıbrıs için hayırlı olsun”

(YENİDÜZEN)

SAAT: 10.45

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, dün akşam Crans Montana'ya giden Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

Akıncı ile Mogherini sabah 09.30’da, heyetlerindeki bazı yetkililerin de katıldığı toplantıda bir araya geldi. Mogherini, Kıbrıs Konferansı’nı gözlemci olarak izlemek amacıyla Crans Montana’da bulunuyor.

(TAK)

SAAT: 10.10

GUTERRES'İN GÜNDEMİ YOĞUN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs konferasına katılmak için yeniden Crans-Montana’da.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Crans-Montana’daki programı açıklandı.

Guterres ilk olarak bugün Kıbrıs saatiyle 11.50-12.00 saatleri arasında heyet başkanlar ile basına görüntü verecek ardından da 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 5’li toplantıya başkanlık edecek.

Guterres’in bu toplantının hemen ardından 13.00-13.30 saatlerinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Guterres Kıbrıslı Rum Liderle görüşmesinin ardından 13.30-14.00 saatlerinde de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Genel Sekreter, 14.15-15-45 saatleri arasında da iki lider ve üç garantör ülkenin heyet başkanları ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30’da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak.

Antonio Guturres saat 20.00’de 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak.

Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

(BRT/TAK)





SAAT: 09.30

YILDIRIM - TSİPRAS 'KIBRIS'I GÖRÜŞTÜ

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

TC Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Tsipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

(AA)

‘ÇERÇEVE’ HAZIR, GÖZLER BM’DE



Crans Montana’daki kaynaklar Genel Sekreter António Guterres’in müzakereler için oluşturduğu çerçeveye dair şu iddiaları ortaya koydu:



TOPRAK

Toprak düzenlemesi için yeni bir harita

( Kıbrıs Türk tarafının toprak oranı açısından % 29.1 ve % 29.2 üzerinden haritalar sunulmuştu. Oranlar anlamında fark sadece % 1)



MÜLKİYET



İki ayrı ‘mülkiyet’ rejimi

TOPRAK düzenlemesi yapılacak yerlerde %100 olmasa da MÜLKÜNDEN EDİLMİŞ SAHİPLERİNE avantaj sağlanmalı.

Toprak düzenlemesi olmayan bölgelerde %100 olmasa da KULLANICIYA avantaj sağlamalı.



GÜVENLİK



Yeni bir ‘Güvenlik Rejimi’

‘Tek yanlı müdahale hakkı’nın olmaması

(Türkiye’nin en son önerilerinde ‘tek taraflı müdahale hakkı’ olmadığı iddia edilmişti)

(Türkiye’nin en son önerilerinde ‘tek taraflı müdahale hakkı’ olmadığı iddia edilmişti) Garanti Anlaşması’nın sonlandırılması

Tüm Kıbrıslıların güvenliği için yeni bir ‘güvenlik sistemi’

Asker sayısının ilk günden itibaren kademeli azaltılması

Tüm askerlerin çekilmesi için ‘Gözden geçirme’ takviminin görüşülmesi





YÖNETİM

“Dönüşümlü Başkanlık” dahil Kıbrıslı Türklerin taleplerinin odağa alınması (2:1 oranı)

“Karar Alma Mekanizmalarında Etkin Katılım” için “ağırlık oy” bağlamının daha ileri tartışılması

(Federal senatonun 20 / 20, temsilciler meclisinin ¼ oranında olması yönünde uzlaşı sağlanmıştı. Ayrıca yargıda tam eşitlik için de anlaşılmıştı.)



ÖZGÜRLÜKLER

Türkiye ve Yunanistan vatandaşlarına Federal Kıbrıs’ta eşdeğer muamele

Daimi ikamette Türkiye vatandaşlarının eşitlikçi/adilane bir kotaya tabi olmalı.

‘Eşitlikçi/adilane’ tanımının görüşülmesi

(YENİDÜZEN)