Afrika gazete davasında beraat kararı

“Dava konusu yayına müdahale gereği bulunmadığını, yabancı bir devlet bakanına hakaret kanaati de oluşmadığı” anlamında konuşan hakim, “KKTC ile TC arasında ilişkilerin bozulduğuna dair” de huzurunda somut bir şehadet olmadığını söyledi.

Toplumda “karikatür davası” olarak anılan davanın kararını okuyan Yargıç Cenkay İnan, ifade özgürlüğünün demokratik toplumdaki önemine dikkat çekti, politikacıların eleştirilere karşı daha toleranslı olması gerektiği yönünde Avrupa’daki örnekleri anlattı. Karikatürün "hiciv yoluyla yapılan eleştiri" olduğunu söyledi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay İnan, yaklaşık 1.5 saatte okuduğu kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki “ifade özgürlüğü” ve “kişilik haklarını korunması” kararlarından örnekler verdi.

Hakim kararında, yayının içeriğinin hakaret içerdiğine yönelik iddia makamının ikna edici bir savunma yapmadığını ve çelişkili ifadeler olduğunu anlattı.

Fasıl Ceza Yasası’nın 20, 35 ve 68. maddelerine aykırı “Yabancı Devlet Yetkililerine Hakaret” iddiasıyla yargılanan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bu kararla beraat etti.

Savcı Ergin Atıcı, Afrika Gazetesi’nde 8 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan ve bir Yunan heykelinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına işediğini sembolize eden kolajın Erdoğan’a hakaret ve aşağılama içerdiğini ileri sürmüştü.

"Tarihi bir karar"

Kararın ardından açıklama yapan Şener Levent hakaret davası ile suçladıklarını ve cinayet davası gibi bakıldığını söyledi.

Şener Levent özetle şunları söyledi; "Tarihi bir karardır bu. TC Elçisi Derya Kanbay polise bizi şikayet etmişti. Şikayetinde Kıbrıs Türk halkı adına şikayet ettiğini söylemişti. Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğimiz, hatta TC-KKTC arasını açmakla suçlandık. Bu davaya bir cinayet davası gibi bakıldı. Savcılık 25 tanık getirdi. Biz de 14 tanık.

1974'ten beri Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ile ilgili verdiği mücadelede bir kilometre taşı oldu.

Bu dava Türkiye'de görülmüş olsaydı sonucu çok farklı olurdu. Biz Kıbrıslıyız, biz Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyız. Her ne kadar da Türkiye'nin alt yönetimi olsa da mahkemenin bağımsızlığı da dünyaya gösterilmiş oldu.

Mahkememize teşekkür ederim, toplumsal mücadeleye katkısı ve adil kararından dolayı."

15.22: Mahkeme karikatürde Recep Tayyip Erdoğan’ın haklarına saldırı yapılmadığını bulgu yaptı. Müdahalenin gerekmediğine dikkati çeken yargıç Cenkay İnan, TC Elçiliği’nin bu yönde mahkemede şahadet vermediğini söyledi.

KKTC TC arasındaki dostluğun ilişkiyi bozma iddiasına değinen Yargıç Cenkay İnan konu yayında iddia makamının davada başarılı olmadığına vurgu yaparak. Beraat etmelerine karar verdi

15.14: Afrika gazetesinin karikatür davasının kararı Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Kararı okuyan Yargıç Cenkay İnan davada iddia makamının 9 tanığının verdiği şahadete itibar etmediğine vurgu yaptı. İnan tanıkların kişisel görüşlerine göre rapor hazırladıklarını kaydetti. Kararın okunmasına devam ediliyor.

14.00: Afrika Gazetesi’nde 8 Aralık 2017’de yayınlanan “Recep T. Erdoğan karikatürü” ile ilgili "Karikatür Dava"sının karar duruşması başladı, hakimin kararını yaklaşık 2 saat boyunca gerekçeleri ile okuması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Afrika Gazetesi yazarlarından Ali Osman Tabak ve Şener Levent; 8 Aralık 2017’de yayınlanan “Recep T. Erdoğan karikatürü”, “Barış Harekatı’ndan Zeytin Dalı’na”, “ZORBA THE CYPRİOT” ve “AÇI” başlıklı köşe yazılarıyla ve 21 Ocak 2018 tarihli sürmanşet yazısından dolayı davalık olmuşlardı.

Savcılık tarafından “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” davalarından geçtiğimiz duruşma itham edilen Ali Osman Tabak ve Şener Levent, suçlamaları kabul etmemişti.

Yargıcıydı, avukatı olmuştu

Afrika Gazetesi’nde farklı tarihlerde yayınlanan “Recep T. Erdoğan karikatürü” ve 2 ayrı yayınıyla ilgili açılan davada, eski yargıcı Tacan Reynar, gazeteciler Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın avukatı olmuştu.