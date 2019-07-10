"AB, Türkiye yardımlarını kesiyor"

Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen MEB’de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarına tepki olarak bazı adımlar atacağı iddia edildi. Cyprus Mail’in Brüksel’deki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, AB ilk etapta, önümüzdeki yıl Türkiye’ye AB uyum çalışmaları kapsamında vereceği yardımlardan 145.8 Milyon Euro kesinti yapacağı iddia edildi.

Yaptırımlar arasında, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetleri tekrar gözden geçirilecek ve AB üst düzey yetkilileri ve Türkiye arasında gerçekleşen görüşmeler askıya alınacak.

Kaynağa göre, Avrupa Birliği Komisyonu’nun da, Türkiye ile işbirliği yapan kişi ve şirketlere karşı bazı tedbirler alması bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu ile Avrupa Dış Eylem Servisi’nin üzerinde uzlaştığı yaptırımların listesinin bugün Avrupa Birliği üye ülkelere takdim edilmesi bekleniyor. Son kararı ise önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları verecek.