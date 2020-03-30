7 günde 215 kişi mahkemelik oldu

Devrim DEMİR

Dünyada olduğu gibi ülkede de etkisini gösteren corona virüs Covid-19 salgınına karşı tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Salgının önüne geçmek amacı ile 22 Mart tarihinde Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘kısmi sokağa çıkma’ yasağı kararı ise 5 Nisan tarihine kadar devam ediyor.

Alınan kararın ardından sokağa inen polis, 22-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kısmi sokağa çıkma yasağına uymayarak izinsiz bir şekilde dışarıda olduğu tespit edilen toplam 215 kişiye dava okundu.

Karpaz bölgesi yasağa uyuyor…

Covid-19 salgının Karpaz bölgesinde yayılma riskine karşı, Bakanlar Kurulu Karpaz bölgesinde 15 köyde sokağa çıkma kararı aldı.

‘Yerel bulaşın’ ardından sokağa çıkma kararı alınan Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy köylerinde sokağa çıkma yasağı kuralına uyulduğu ve herhangi birine cezai işlem uygulanmadığı bildirildi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde Kısmi sokağa çıkma yasağının son bulacağı güne kadar denetimlerin devam edeceği yasağa uymayanların ise cezalandırılacağı belirtildi.

