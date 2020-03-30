21.00- 06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıklama yaptı, alınan kararları açıkladı.

İşte açıklamadan öne çıkanlar:

TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

- Yarından başlamak üzere 21:00’den sabah 6:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz.

BELEDİYELERE UYARI: MARKETLERE DİKKAT

-Bu akşam marketler konusunda bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Belediyelerin hijyen ve mesafe kurallarına uymayan marketleri kapatma ve ceza kesme yetkisi olduğunu duyurmuştuk. Belediyeleri yeniden bu konuda uyarıyoruz.

MARKETLER 20.00'DE KAPANACAK

- Marketler yarından itibaren akşam 20.00’den itibaren kapatılacak.

YARDIM PAKETLERİ

- Yardım paketleri konusunda merkezi çalışma yapılıyor.

HASTALARIN DURUMU/ DETAYLAR

- Ülkemizde 69 hasta var. Yapılan testler 'temaslı takibi' üzerinden yapılıyor. Belirli bazı olasılıklar takip edilerek testler yapılıyor. 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor. 40 yaşında vatandaşımızın hastaneye geç getirilmesi sorun oldu, bu yüzden yoğun bakımda tutuluyor. Belli bir iyileşme gösteriyor. Takip ediliyor. 53 yaşındaki vatandaşımız da geç geldi ancak yoğun bakımda… Evde devam eden 5 (pozitif) vatandaşımız var. Tedavileri devam ediyor. 20 vatandaşımız hastanede tedavi altında. 12 (pozitif) vakamız otelde karantinada tutuluyor.

Test yapan 8 kişilik ekip herkese test yapmıyor. Belirli bir zaman dilimi içerisinde ve temaslı kişilere yapılıyor. Negatif test sonuçları kimseyi yanıltmamamı, daha sonra pozitif olabilir…

YENİ GELECEKLER İÇİN KARANTİNA

- Yurt dışından gelen ve karantina altında olan vatandaşların farklı tarihlerde çıkışları olacak. 1, 3, 4 ve 9 Nisan’da karantina merkezlerinden çıkışları olacak. Belli bir süre kendilerini izole edecekler. Evlerine giderken araçlarında tek kişi ile maske ile seyahat edecekler.

ÖZEL HASTANELERLE ANLAŞMA VAR MI?

- Hükümetin herhangi bir özel hastane ile virüs çerçevesinde yüksek rakamlı bir anlaşma yapmış değildir. Diyalog istişare devam eder, belli bir hizmet alınabilir. Ancak basında yer alan rakamlar yanlıştır.

YENİ CHARTER UÇUŞLAR

- Türkiye’den ülkemize ve belki ülkemize charter uçuşlar olacak.1 Nisan’dan İstanbul’dan, 4 Nisan’da Ankara’dan ülkemize charter sefer düzenlenecek. Gelecek olan öğrenciler öğrenci yurtlarında 14 gün karantina atında kalacaklar

- Bugün düzenlenen charter uçuşla 317 kişi Kuzey Irak’a gitti

ÇIKIŞ VE GİRİŞ RAKAMLARI

- 10 Mart’tan itibaren kara kapıları hariç ülkemizden 47432 kişi çıkış yapmıştır. 15478 kişi de ülkemize giriş yapmıştır