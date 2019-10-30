Bakanlar Kurulu’nun haftalık olağan toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Başkanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şöyle;

- 2020 bütçesi 8 milyar 814 milyon TL olarak Bakanlar Kurulu'nda onaylandı.

-Polis Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarısı konuşuldu, tasarı Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak meclise gönderildi.

-Motorlu Araç ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı onaylandı.

- Benzin istasyonlarının niteliklerini düzenleyen bir tüzük tartışıldı.

- Milli Günleri Kutlama ve Anma Günleri törenlerinde düzenlemeye gidildi. (Muratağa-Sandallar-Atlılar, Taşkent ve Ayvasıl savaş kurbanlarına yönelik törenlerin "devlet töreni" olarak düzenlenmesi yönünde karar alındı)

-Taşınmaz Mal Komisyonu'na yapılan başvuru süresi uzatıldı.