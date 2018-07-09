16 plajın 5’inde cankurtaran yok

PLAJLAR

Acapulco Otel: Cankurtaran var

Elexus Otel: Cankurtaran var

Cratos Otel: Cankurtaran var

Merit Otel: Cankurtaran var

Ada Otel: Cankurtaran yok

Alagadi Plajı: Cankurtaran yok

Shayna Beach: Cankurtaran var

Diana Beach: Cankurtaran var

Karakum Plajı: Cankurtaran yok

Karaoğlanoğlu Plajı: Cankurtaran var

Kervansaray Plajı: Cankurtaran var

Golden Bay Beach: Cankurtaran var

Denizkızı Plajı: Cankurtaran yok

Camelot Beach: Cankurtaran var

Escape Beach: Cankurtaran yok

Mare Monte Plajı: Cankurtaran var

İncirli Plajı: Cankurtaran yok

Didem MENTEŞ

Deniz ve havuz sezonu başladı, kısa bir süre önce yaşanan boğulma vakaları ardından gözler plajlardaki güvenlik önlemlerine çevrildi.

YENİDÜZEN Girne’de vatandaşların ve turistlerin sıklıkla kullandığı plajlara giderek, cankurtaran ekibi olup olmadığını gözlemledi.

Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası ile işletmelere cankurtaran bulundurma zorunluluğu getirilirken, bazı plajlarda cankurtaran olmadığı, otellerin ve belediyelere ait halk plajlarında sertifikalı cankurtaran bulunduğu dikkat çekti.

Girne’deki 16 plajın 11’inde cankurtaran bulunurken, bunların sadece 7’sinde sertifikalı cankurtaran görev yapıyor. Özel işletmeli 5 plajda ise cankurtaran bulunmuyor.

Bazı plajlarda ise restoran işletmelerinde çalışan personeller cankurtaranlık yapıyor.

Özellikle ‘cankurtaran ve uyarıcı bilgilerin’ yer aldığı levhalar da otellerin plajlarında bulunurken, belediyelere ait plajlarda ise levhalar önümüzdeki günlerde takılacak.

Cankurtaran konusunda denetim yapılmadığı öğrenilirken, işletmeciler deniz içerisinde şerit yüzülebilecek alanları belirleyerek önlem alıyor.

Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası ile işletmelere cankurtaran bulundurma zorunluluğu getirilirken, bazı plajlarda cankurtaran olmadığı, otellerin ve belediyelere ait halk plajlarında sertifikalı cankurtaran bulunduğu dikkat çekti.

16 plajdan 5’inde cankurtaran yok

YENİDÜZEN, Girne’deki Acapulco, Elexus, Cratos, Ada ve Merit otelleri yanı sıra Alagadi, Shayna, Diana, Karakum, Karaoğlanoğlu, Kervansaray, Golden Bay, Denizkızı, Camelot, Escape, Mare Monte ve İncirli plajlarını ziyaret etti.

Acapulco, Elexus, Cratos ve Merit gibi otellerin plajlarında sertifikalı cankurtaran bulunurken, Kervansaray, Karaoğlanoğlu ve Mare Monte halk plajlarında da eğitimli cankurtaranların hizmet verdiği görüldü. Özel işletme olan Shayna Beach plajında da sertifikalı bir cankurtaran çalıştığı dikkat çekti.

Diana Beach, Golden Bay, Denizkızı ve Camelot Beach plajlarında ise sertifikasız cankurtaran bulunurken, Alagadi, Ada Otel, Escape Beach, Karakum ve İncirli plajlarında ise cankurtaran bulunmuyor.

Uyarıcı levha önemli!

Plajlarında sertifikalı cankurtaran bulunduran işletmelerde ‘uyarıcı levha’ bulunurken, diğer işletmelerde buna dikkat edilmiyor. Bu levhalar denizdeki yüzücülerin dikkat etmesi gereken kurullara işaret ediyor.

Özellikle ‘cankurtaran ve uyarıcı bilgilerin’ yer aldığı levhalar da otellerin plajlarında bulunurken, Girne ve Alsancak belediyelerine ait plajlarda ise levhalar önümüzdeki günlerde takılacak.

Denetim eksikliği

Cankurtaran konusunda denetim yapılmadığı öğrenilirken, işletmeciler deniz içerisinde şerit yüzülebilecek alanları belirleyerek önlem alıyor.

“Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası” altında plaj işletmesi yapılan her plajda zorunlu olarak cankurtaran hizmeti verilmesi gerekiyor.

Yasaya göre kaymakamlık ve polis tarafından denetlenmesi gereken plajlara cezai işlem uygulanması da yer alıyor.

Girne’deki 16 plajın 11’inde cankurtaran bulunurken, bunların sadece 7’sinde sertifikalı cankurtaran görev yapıyor. Özel işletmeli 5 plajda ise cankurtaran bulunmuyor

Yusufoğlu: “Her türlü önlem alındı”

Bu arada Kervansaray Plajı’nda ilk yardım görevlisi ve gümüş sertifikalı cankurtaran Hasan Işık Yusufoğlu, hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de eğitim görerek sertifika aldığını belirtti. Yurttaşların güvenliği için gerek tekne gerekse jetski araçları ile olaylara müdahale edebildiklerini aktaran Yusufoğlu, Kervansaray’da her türlü önlemin alınmış olduğunu dile getirdi.

Plajlara girişlerde çeşitli ücretler alınıyor

Öte yandan tüm plajlarda işletmelerin olanaklarından yararlanmak isteyenlerden giriş ücreti talep ediliyor. Bazı işletmeler sadece deniz kullanımı için ücret talep etmezken, duş, kabin, şemsiye, şezlong ve oto park hizmetleri karşılığında her işletme çeşitli ücretler talep ediyor.

Bazı işletmelerin restoran kısımlarında yararlanmak isteyenlerden giriş ücreti alınmazken, birçok işletme kapıda giriş ücreti talep ediyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde, iki avukatın Girne Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda Plâjların Kullanım ve Denetimi Yasası kapsamında Mahkemenin aldığı tespit kararına göre;, Kıbrıs’ın kuzeyindeki plajlarda işletmelerin plajlarda alabileceği duş, kabin, şemsiye, şezlong ve park hizmetleri bedelinin her biri için 0.003TL (1 TL’nin Binde Üçü) olduğuna kanaat getirilmişti.

Kervansaray Plajı’nda gümüş sertifikalı cankurtaran Hasan Yusufoğlu…

Camelot Beach de sertifikasız cankurtaran var

Uyarı levhaları bulunması gerekiyor

Bazı cankurtaran kuleleri boş