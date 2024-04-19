Yurttaşlar adalet talebiyle TC Elçiliği'ne yürüyor

6 Şubat depreminde yerle bir olan, 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili ocak ayında Adıyaman’da başlayan ve 26 Nisan’da devam edecek dava öncesinde, Lefkoşa’da adalet yürüyüşü başladı.

“Meleklere adalet sözümüz var” sloganıyla başlayan yürüyüş TC Büyükelçiliği’ne doğru başladı.

İsias ortak davamız ve adalet olası kastla gelecek sloganları eşiliğinde bine yakın yurttaş adalet yürüyüşüne devam ediyor.