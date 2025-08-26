“Yükseköğretim bağımsız burslu öğrenci turizmine dönüştü”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 25 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan YKS sonuçlarına işaret ederek, KKTC üniversitelerindeki öğrenci sayısının düştüğünü, bursların arttığını, buna paralel olarak da eğitim kalitesinin eridiğini kaydetti.

DAÜ-SEN tarafından yazılı yapılan açıklamada, 2024’te KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısının 12 bin 180 iken, 2025’te bu sayının 11 bin 587’ye gerilediği, toplam yerleşme oranının yüzde 5 azaldığı ve eşdeğer (ücretli) yerleşmelerde yüzde 11’lik ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.

Artan burslu öğrenci oranının niteliği artırmak yerine hem geliri hem de kaliteyi düşüren bir etki yarattığına dikkat çekildi.

“Bursların çoğu karşılıksız ve sürdürülemez mali yük oluşturuyor”

DAÜ-SEN, 2025 yılında burslu öğrenci oranının yüzde 89,4’e çıktığını, yaklaşık 10 bin 377 öğrencinin burslu olduğunu, bu bursların çoğunun karşılıksız ve sürdürülemez mali yük oluşturduğunu kaydetti. “KKTC’de yükseköğretim sektörü artık üniversite olmaktan çıkmış, burslu öğrenci turizmine evirilmiştir” ifadeleriyle durumun vahametine dikkat çekilen açıklamada, bursluluk oranlarının öğrenci niteliğini düşürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, 2025’te KKTC üniversitelerine yerleşen 11 bin 587 öğrencinin yüzde 40,1’inin tam burslu, yüzde 48’inin yarı burslu, yüzde 1,3’ünün yüzde 25 burslu olduğu; sadece yüzde 10,6’sının tam ücret ödeyerek KKTC’yi tercih ettiği aktarıldı. Bir başka hesapla 11 bin 587 öğrencinin 7 bin 470’ine yani yüzde 64,5’ine tam burs verildiği bildirildi.

“Yükseköğretim alanı çöküyor”

DAÜ-SEN, üniversitelerin eğitim kurumları olmaktan çıkarak adeta turizm ofisi gibi çalıştığını, öğrencilerin burslu turist, üniversitelerin ise tatil köyü gibi görüldüğünü ifade etti. En çok burssuz (tam ücretli) öğrenci tercihini 912 öğrenciyle yine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin aldığı, KKTC’de “eğitime para ödemeye değer” görülen neredeyse tek üniversitenin DAÜ olduğu belirtildi.

“Yükseköğretim alanı çöküyor” vurgusuyla, nitelik, araştırma ve akademik kadronun artık gündeme dahi gelemediği; üniversitelerin burs pazarlığı ve öğrenci sayısı yarışından başka bir konuya odaklanamaz noktaya geldiği dile getirildi.

Hükümete ve Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapan DAÜ-SEN, “Artık uyanın ve yükseköğretime değer katın” diyerek şu önerileri sundu:

KKTC ve Türkiye arasında, devlet üniversiteleri merkezli, niteliği önceleyen, denetimli ve sürdürülebilir bir burs politikası oluşturulmalıdır.

Bu politika, araştırma fonlarıyla desteklenmeli, üniversitelerin öğrenci kapan kurumlar değil, bilim ve gelişim merkezleri olması sağlanmalıdır.

Yükseköğretim, turizme benzeyen kontrolsüz modelden çıkarılıp devlet politikası haline getirilmelidir.

Açıklamada, aksi takdirde kontrolsüzce çoğalan küçük üniversitelerle birlikte KKTC yükseköğretim sisteminin hem akademik hem de ekonomik olarak iflas edeceği uyarısında bulunuldu.