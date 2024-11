Yükseköğrenime ‘sahte diploma’ ve insan ticareti darbesi

Serap ŞAHİN

Tüm dünyada bulunan yükseköğretim kurumlarının üye olduğu Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA), tam üye statüsünde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin itirazı üzerine Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) gözlemci üyeliğini sonlandırdı. Gerekçe olarak da Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan “sahte diploma” skandalı, YÖDAK eski başkanı Turgay Avcı’nın bu kapsamda tutuklanması ve uluslararası öğrenciler üzerinden “insan ticaretine” yol açılması iddiaları gösterildi.

Konu güney basınında da yer buldu, “Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kalite Güvence ve Akreditasyon Ajansı (Dipae), Enqa'ya yazdığı mektupta, YÖDAK'ın üyeliğinin "Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'taki yüksek öğrenimin itibarsızlaşmasına" yol açtığını, kuzeydeki üniversitelerin "Kıbrıs adını taşıdığını ve işgal altındaki toprakları gasp ettiğini belirtmişti.” ifadelerine yer verildi.

“Rum tarafı geçmişten beri YÖDAK’ın ENQA’ya olan üyeliğine itiraz ediyor”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın; YÖDAK’ın Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) 2007 yılından bu yana gözlemci üye statüsünde üye olunduğunu belirtti. ENQA’ da 2 çeşit üyelik olduğu anlatan Hocanın,

“Biri tam üyelik, bir de afiliye, yani gözlemci üyelik var. Tam üyelik yalnızca Avrupa Birliği’nde bulunan ülkelere açık. Biz ona da başvurmuştuk ancak kabul edilmedi.” dedi.

ENQA’nın yıllık ücretinin 3 bin Euro olduğunu ifade eden Hocanın, “Mart ayında göreve geldiğimde üyelik başvuruları ve ücreti hazırdı. Biz süreci devam ettirdik.” diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geçmişten beri YÖDAK’ın ENQA’ya olan üyeliğine itiraz ettiğini dile getiren Hocanın, “Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteler Rum mallarının üzerine yapılmıştır, oradaki üniversiteler kalitesizdir. Denklikleri yoktur, yaramaz gibi iddialarla yıllardır şikâyette bulunuyorlar.” dedi.

“Dayandırdıkları nokta YÖDAK’ın eski başkanının tutuklanması ve öğrencilerin insan kaçakçılığı anlamında kuzeye geçmeleri”

Geçmişte bu itirazların gözlemci üyeliği sonlandıracak kadar zemin oluşturmadığına dikkat çeken Hocanın, “Eylül ayında üyeliğin devamı için başvuruda bulunduğumuzda bize ENQA’ dan bir yazı geldi.

‘Üyelerimizden biri sizin üyelik yenilemenize itiraz etti. Bunun için de sizden bilgi istiyoruz. Bilgi vermek isterseniz lütfen bize bilgilendirin.’ denildi.” Hocanın, “Dayandırdıkları nokta YÖDAK’ın eski başkanının polis soruşturmasıyla tutuklanması. Denetçi Kuruluşu'nun başkanının tutuklanmasının çok önemli olduğu, Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki yaşanan diploma konuları. Öğrencilerin okumak amaçlı değil, insan kaçakçılığı anlamında kuzeye geçmeleri.” açıklamalarında bulundu.

“Yönetim Kurulu, Rum tarafının itirazını değerlendirerek üyeliğimizi yenilemedi”

ENQA’daki temsilcilerle görüştüğünü ifade eden Hocanın, “Rum tarafının temsilcileri bizi şikâyet etti. Yönetim Kurulu, onların itirazını değerlendirerek üyeliğimizi yenilemedi. Bir sonraki toplantı da Rum tarafında yapılacak. Oraya gitmeden önce bu konunun çözülmesi lazım. Çünkü orada böyle bir kararın olumsuz çıkması çok muhtemel.” diye konuştu.

Hocanın, ENQA’ya üyeliğin önemli olduğunu belirtti, “Avrupa standartlarında akreditasyon, kalite süreçlerini takip etme onlarla bilgi ağında bulunma ve YÖDAK’ın Avrupa standartlarında akreditasyon yapabilmesi için bu kurulun üyesi olması lazım.” dedi.

“Son yaşananlarla ilgili Yönetim Kurulu ikna olmadı”

“YÖDAK’ın nasıl bir kurum olduğunu, devlet kurumu mu, bağımsız mı, siyasetin gölgesinde mi değil mi gibi iddiaları liste halinde bize sordular” diyen Hocanın, kurulu toplayarak cevap yazıldığını ve her şeyin açıklandığını dile getirdi. “YÖDAK Başkanı'nın da soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra kendi isteğiyle istifa ettiğini, soruşturmaların önünü açtığı gibi her şeyi açıkladık” diyen Hocanın, sonrasında detaylı bir yazı daha istenildiğini kaydetti. “Uluslararası Öğrenciler için yeni tüzük çıkardığımızı, öğrencilerin buraya gelişlerini, transferlerini, her türlü konuyu daha iyi denetim altına alabileceğimizi ve YÖK veri tabanı hakkında açıklamalı kurul kararıyla yazı yazdık.” dedi. Hocanın, konuyla ilgili Cumhurbaşkanını, eğitim bakanını ve üniversitelerin tüm rektör ve temsilcilerine konuyu aktardığını belirtti.

Malta’da gerçekleştirilen toplantıda üyeliğin konuşulduğunu ifade eden Hocanın, “Financial Times gazetesinde yazılanlar ve son yaşananlarla ilgili Yönetim Kurulu’nun ikna olamadığını belirttiler. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul’a sunar ve karar öyle alınır. Benim ısrarım üzerine sunulmadı. Dolayısıyla bizim üyelik yenileme başvurumuz da onaylanmadı.” dedi.

“Diploma konusunda yaşananlar ve eski başkanın tutuklanması, yüksek öğrenim alanının imajıyla ilgili zedeleme yaptığı”

Hocanın, “Başkan bana, çok ümit verici işler yapıldığını gözlemlediklerini, üyeliğimize devam etmemiz için de bunları devam ettirmemiz gerektiğini ve kendilerine kapsamlı bir yazı yazmamız gerektiğini söyledi. Yazı göndereceklerini ve tekrardan başvuru yapmamızı, yeniden değerlendirmek istediklerini söyledi.” 2 hafta önce söz konusu yazının geldiğini anlatan Hocanın, “Yeni bilgilerle, yeni başvuru yapmamızı ve bunu yenilemek istediklerini bize iletti.” dedi.

Hocanın güney basınında söz konusu durumla ilgili çıkan haberlere işaret ederek, “Başvurmadık dediği kısım, başvurduk, onaylanmadı. Tekrar başvuru yapılmak üzere davet edildik.” şeklinde konuştu.

Hocanın, yeniden başvuru öncesinde ENQA’nın uluslararası öğrencilerin kayıt kabul ve transfer tüzüğü ile ilgili daha kapsamlı bilgi istediğini dile getirdi, “Gerekçeleri, yaşanan diplomalarla ilgili konuların ve bir önceki başkanın tutuklanmasının, yüksek öğrenim alanının imajıyla ilgili yaptığı zedelemeye dayandırıyorlar. Diğeri de öğrencilerin kandırılarak, kuzeyi Kıbrıs Cumhuriyeti gibi gösterilerek ‘Avrupa Birliği ülkesine geleceksin’ diye kandırıp üniversitelere gelip insan kaçakçılığına yol açmaları ve Rum tarafına bunların geçip başvuru yapmaları. Esas şikayetleri buymuş.” açıklamalarında bulundu.

Tüm şikayetlerle ilgili gerekli açıklamanın yapıldığını kaydeden Hocanın, Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili de denetim raporu hazırlandığını ve tamamlayıp gerekli yerlere iletileceğini söyledi.