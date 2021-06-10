Yollar yollar…

Lefkoşa kuzey çevre yolunun 20 Temmuz’da açılacağını söylüyor Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay…

Recep Tayyip Erdoğan da 20 Temmuz’da burada olacağına göre büyük ihtimalle yolun açılışını Erdoğan’a yaptırmayı planlıyorlar…

Öte yandan Erdoğan’ın gelişinde Geçitkale Havaalanı’nın da İHA-SİHA’lar için hava üssü olmasının açıklanması da bekleniyor…

Bu konu ayrıca tartışılması, tepki konulması gereken bir olay olmasına rağmen bugünkü yazımızın konusu sadece yollar.

Canaltay, önceliklerinin Lefkoşa kuzey çevre yolu ve İskele-Çayırova yolu olduğunu söylerken öte yandan Alsancak-Lapta yolu yarıda kalmış bekliyor. Yarıda kalmış ve şu anki haliyle tehlikeler de içeren bir yol nasıl olur da öncelikli yollar arasında yer almaz anlamıyorum!

Dün konuştuğumuz Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Maliye Bakanı’yla sürekli konuştuğunu ve bir hafta, on gün sonra gerekli olan 10 milyon TL’nin ayrılarak yarım kalan yol için tekrar ihaleye çıkılacağını anlattı.

Özellikle refüjün olmaması nedeniyle tali yollara dönüş ve çıkışların yaşandığı yolda her an bir kaza meydana gelebilir.

Asfaltın bazı noktalarda aniden yükseldiği ve aniden düştüğü yerlerde de tehlikeli anlar yaşanırken yarım kalmış çift şerit yolun aniden tek şeride düştüğü noktadan dolayı yine araba kuyrukları oluşmaya devam ediyor.

Ataser’in aktardığına göre yol için son yapılan protokole bütçe konmamış çünkü hükümetimiz veya ilgililer “kendi kaynaklarımızla yapacağız” demişler. Ancak ortada kaynak yok tabii… İşte son olarak bu kaynak için 10 günlük bir süre veriliyor ama bundan sonra da yine bir ihale süreci olacak. Eski müteahhit Tüfekçi Ltd. aynı fiyatlarla yolu bitireceğini söylüyormuş ama Bakanlık yasa gereği yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini de söylüyormuş.

Mecliste ve kendilerine göre her yerde yasaları es geçenler bu kez yasayı gerekçe gösteriyorlar. Bu da birkaç milyonluk ek bir maliyete neden olacak gibi görünüyor.

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Alsancak-Lapta yolunda gelişmeler bu durumda iken Lefkoşa’nın kuzey çevre yolunun şu anki durum planıyla açılması durumunda trafikte pek de bir rahatlık olacağını düşünmüyorum.

Çünkü o yolun eski planını (olması planlanan güzergâh) düşündüğümde Girne-Lefkoşa yoluna bağlandığı yerde bir alt veya üst geçitle yolun Gönyeli tarafına uzaması ve Girne tarafına dönmesi de öngörülüyordu.

Oysa şimdi gördüğümüze göre sadece Girne tarafından gelen kuzey çevre yoluna dönebilecek, o taraftan gelen de Gönyeli çemberine dönebilecek.

Yani Lefkoşa’dan çıkmaya çalışan arabalar Girne tarafına dönemeyecek, Gönyeli-Güzelyurt tarafına gidecek arabalar da yine Gönyeli çemberine dönmek durumunda kalacak.

Çemberdeki sıkışıklık azalmayacak, bir taraftaki sıkışıklık iki tarafa yoğunlaşacak, bu kez çember içinde keşmekeş yaşanacak gibi görünüyor.

Lefkoşa kuzey çevre yolu, yarım yamalak, dağınık bir çalışma modeliyle uzun zamandır Lefkoşa’dan Dikmen’e giden arabaları her an için tehlikeye atacak, büyük kazalar yaşatabilecek bir durumdaydı zaten… 20 Temmuz’a çok fazla kalmadı. Bu süre içinde bitirilmesi ve açılması düşünülen yolun yine yarım yamalak ve kazalara yol açacak bir durumda trafiğe açılabileceği anlaşılıyor.

Uzun zamandır, galiba 6-7 senedir bitirilemeyen yolun şimdi şov yapmak ve şov yaptırmak için açılması planlanıyor.

Umarım sevinçler yerine acılara neden olmaz!