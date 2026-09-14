Okullar Açıldı, Eğitim Başlayamadı!

Eğitimin hali hal değil. Okullar açıldı ama eğitim başlayamadı. Farkındayız değil mi!

Eğitimde artık duvara tosladığımızın, hemen her şeyin tel tel döküldüğünün farkındayız değil mi?

En önemlisi eğitimdeki bu çöküşün, tüm toplumu etkilediğinin fakındayız değil mi?

Çünkü sorun artık yalnızca yapılanlar ya da yapılmayanlar değildir.

Sorun zihinseldir.

Sorun yönetseldir.

Sorun siyasal kültürle ilgilidir.

Sorun değişim iradesiyle ilgilidir.

Ve tam da bu nedenle bizim eğitimde yeni bir düzenlemeye değil, reform nitelikli bir dönüşüme ihtiyacımız vardır.

Eğitimdeki gerçek dönüşüm önce zihinlerde başlamalıdır.

Çocuğa bakışımız değişmeden eğitim değişmez: Çocuğu “sınava hazırlanan öğrenci” olmaktan çıkarıp öğrenen, düşünen, sorgulayan, üreten ve yaşam kuran bir birey olarak görmeliyiz.

Çocuğu “sınava hazırlanan öğrenci” olmaktan çıkarıp öğrenen, düşünen, sorgulayan, üreten ve yaşam kuran bir birey olarak görmeliyiz. Öğretmene bakışımız değişmeden okul değişmez: Öğretmeni düşman olarak gören bir anlayış eğitimde doğru iş yapamaz. Onu yalnızca sınıfa giren bir memur olmaktan çıkarıp eğitim sisteminin en önemli entelektüel profesyonellerden biri olarak görmeliyiz.

Öğretmeni düşman olarak gören bir anlayış eğitimde doğru iş yapamaz. Onu yalnızca sınıfa giren bir memur olmaktan çıkarıp eğitim sisteminin en önemli entelektüel profesyonellerden biri olarak görmeliyiz. Eğitim bilimine bakışımız değişmeden öğrenme değişmez: Okulu yalnızca ders yapılan bina olmaktan çıkarıp yaşamın, kültürün, bilimin, sanatın, sporun ve demokratik deneyimin merkezi haline getirmeliyiz.

Okulu yalnızca ders yapılan bina olmaktan çıkarıp yaşamın, kültürün, bilimin, sanatın, sporun ve demokratik deneyimin merkezi haline getirmeliyiz. Eğitim yönetimine bakışımız değişmeden sistem değişmez.

Siyasetin eğitime müdahale biçimi değişmeden eğitim politikası değişmez.

Bu nedenle açıkça söylemek gerekir: Bizim zihinsel bir dönüşüme ihtiyacımız var.

Eğitim yönetiminde kararların nasıl alındığını sorgulamak zorundayız.

Kim karar veriyor?

Neye göre karar veriyor?

Hangi veriye dayanıyor?

Hangi bilimsel araştırmayı dikkate alıyor?

Kimlerden görüş alıyor?

Kararın sonuçlarını kim ölçüyor?

Yanlış karar verildiğinde kim sorumluluk üstleniyor?

Bu soruların cevabı, eğitim sistemimizin niteliğini doğrudan belirleyen esaslardır. Çünkü eğitim politikası, kişisel kanaatlerle, günü kurtarma refleksiyle veya siyasi hesaplarla yönetilemez.

Eğitimi Siyasetin Kısa Vadeli Hesaplarından Kurtarmalıyız.

Eğitimde dönüşüm yapmanın en büyük düşmanlarından biri, kısa vadeli siyasi hesaplarla uzun vadeli toplumsal ihtiyaçların birbirine karıştırılmasıdır.

Bir okulun açılması elbette önemlidir. Bir öğretmenin atanması, bir binanın yenilenmesi elbette önemlidir. Ancak toplumsal eğitim politikası bunların toplamından ibaret olmamalıdır.

Esas olan; “Biz nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz?”, “Nasıl bir toplum istiyoruz?, “Nasıl bir yurttaşlık anlayışı istiyoruz?”, “Çocuklarımızı geleceğin hangi dünyasına hazırlıyoruz?” istiyoruz sorularına verilen yanıtlardır.

Çürüyen Bir Sistemi Boyayarak Yenileyemezsiniz

Bugün eğitim sisteminin birçok boyutunda birikmiş sorunlarla karşı karşıyadır: Öğretmen ihtiyacı, okul altyapısı, kalabalık sınıflar, temizlik ve hijyen, güvenli taşımacılık, öğretmenin artan iş yükü, özel eğitim, mesleki eğitim, artan şiddet ve zorbalık, çocukların ruhsal ve sosyal ihtiyaçları ve daha onlarcası…

Bunların her biri ayrı bir başlık gibi görünse de aslında aynı büyük problemin parçalarıdır. Bunun adı: Sistemin kendisini yeniden düşünme ihtiyacıdır.

Çünkü hemen hemen her konuya ayrı ayrı müdahale ederek bütünün değişeceğini düşünmek artık mümkün değildir.

Bir sistemi yalnızca boyayarak yenileyemezsiniz. Çürümüş bir yapının duvarlarını boyamak, yapıyı sağlamlaştırmaz.

Artık Rötuş Değil, Zihinsel Bir Dönüşüm Zamanıdır

Eski zihniyetle yeni nesil yetiştiremezsiniz. İşte bu nedenle bugün eğitim için atılacak en önemli adım; dönüşmeye gerçekten karar vermektir.

Ve bunu yalnızca söylemek değil, gereğini yapacak siyasi ve toplumsal cesareti göstermektir. Çünkü artık mesele “eğitim sisteminde neyi değiştirelim?” sorusu değildir.

Asıl mesele: “Nasıl bir toplum olmak istiyoruz ve o toplumu yaratacak eğitimi kurmaya gerçekten cesaretimiz var mı?” Eğer cevabımız “evet” ise, artık küçük rötuşların zamanı geçmiştir. Şimdi eğitimde zihinsel dönüşüm zamanıdır. Ve eğitim, bu dönüşümün başlayacağı en güçlü yerdir.