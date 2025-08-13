CTP Milletvekili Ürün Solyalı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yabancı sayısının 100 bin olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarda detay ve kırılım olmadığını belirten Solyalı, “Çalışma izinli sayısının 105 bin civarında olduğu, Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre 90 bin civarı resmi kayıtlı yabancı öğrenci bulunduğu biliniyor. Bu hesapta yine tutmayan bir şeyler var” dedi. Yaklaşık bir ay önce Başbakan Ünal Üstel’in, asker ve öğrenci hariç ülke projeksiyon nüfusunun 590 bin olduğunu açıkladığını hatırlatan Solyalı, “Bir yıl içerisinde yaklaşık 200 bin kişilik fark ile bu açıklama yapıldı. Yani yine güvenilmez, ortaya karışık açıklamalar” ifadelerini kullandı. Solyalı, “Bütün bu açıklamalar ışığında İçişleri Bakanı’na yine soruyorum, KKTC vatandaşı sayısı kaç?” diye sordu.