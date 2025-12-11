Yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını bugün açıklayacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5 seviyesine indirmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.
Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
