“2018’deki sel felaketinden daha büyüğünü yaşadık”

Yoğun yağışlara maruz kalan bölgelerden biri de Dikmen’di. Dikmen bölgesi, aralıksız süren aşırı yağışların ardından ciddi bir sel felaketiyle yüz yüze kaldı. Evlerini su basan, yolları kapanan ve günlerdir evlerinden çıkamayan bölge halkı, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlatarak hem korkularını hem de tepkilerini dile getirdi. Yurttaşlar, çarpık yapılaşma, eksik altyapı ve alınmayan tedbirlerin bu felaketi büyüttüğünü söyledi; bazıları ise hükümetin ilgisizliğine dikkat çekti.

Boğaz’daki dolu yağışıyla başlayan felaketin beklenenden çok daha büyük hasar yarattığını anlatan Yalkın Hamitoğlu, günlerdir evden çıkamadıklarını söyleyerek çarpık yapılaşma ve alınmayan önlemlere işaret etti. “Umarım bir daha yaşamayız.” dedi.

“Mağduruz. Evimizi su bastı, buraya bir çözüm istiyoruz.” diyen kiracı Mithat Baştuğ, yaşananları ilk kez tecrübe ettiğini belirtti.

Niyazi Serhaner ise kuyu sularının dolarak tuvaletlerden evin içine kadar taştığını aktararak vidanjörlerin yetersiz kaldığını söyledi. Belediye ekiplerinin çabasına rağmen hükümetten kimsenin ilgilenmediğini vurguladı.

2018’deki selin daha büyüğünün yaşandığını söyleyen Şükrü Narinç ise “Her 5 yılda bir bizi sel vuracak mı diye korku yaşıyoruz.” sözleriyle yaşadıkları tedirginliği anlattı.

DİKMEN BÖLGE HALKI YAŞADIKLARINI YENİDÜZEN’E ANLATTI:

Yalkın Hamitoğlu: Yağmurun bu kadar hasar yaratacağını beklemiyorduk

“Boğaz’da yoğun bir dolu yağışıyla başladı. Yağmur beklenirdi ama bu kadar hasar yaratacağı beklenmiyordu. Günlerdir evden çıkamıyoruz. Maalesef çarpık yapılaşma ve alınması gereken tedbirlerin zamanında alınmaması yaşanan bu olaylar umarım ders olur. Umarım bir daha yaşamayız.”

Mithat Baştuğ: Mağduruz

“Mağduruz. Allah başka zeval vermesin. Evimizi su bastı, buraya bir çözüm istiyoruz. Ben burada kiracıyım, ilk kez böyle bir durumla karşılaştım.”

Niyazi Serhaner: Hükümetten ilgilenen yok

“Yaşanan yağmurdan maalesef biz de nasibimizi aldık. Kuyu suları doldu ve tuvaletlerden evin içine girdi. Belediyeyi aradık gelip ilgilendiler sağ olsunlar. Vidanjörle çekim yapıyorlar ama bütün köylere yetişemiyorlar. Suların vidanjörle çekilmesine rağmen 5 dakika içerisinde yine doluyor. Kendi çabamızla atık su aleti aldık ve 2 gündür gece gündüz bunu boşaltıyoruz. Belediye dışında hükümetten ilgilenen, açıklama yapan kimse yok. Kendi çabamızla, kendi evimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir kanalizasyona bağlı olmadığı için ve son Türkiye Karayolları tarafından yapılan yolun açı payı var. Bu yüzden yukardan gelen su, sitenin girişine de birikiyor ve evimize kadar geliyor.”

Şükrü Narinç: 2018’de yaşanan sel felaketinin daha büyüğünü yaşadık

“Bu evde babamlar oturuyor. 2 gündür sel felaketindeyiz. 2018 yılında da olmuştu. Çok korkunçtu. 2018’de yaşanan sel felaketinin daha büyüğünü yaşadık. Durumlar içler acısı. Evin içine kadar su bastı, her yer çamur oldu. Her 5 yılda bir bizi sel vuracak mı diye korku yaşıyoruz.”