‘Çalışma’da iki yeni atama
Çalışma Dairesi Müdür mevkiine Emrah Güven, Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine ise Derviş Bayraktar’ın atandığı bildirildi.
Anımsanacağı üzere Tahir Serhat’ın Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınmasının ardından, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı Müsteşar olarak atanmıştı.
Bu kapsamda boşalan daire müdürü mevkiine Emrah Güven atandı.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk görevden alındı, yerine Derviş Bayraktar atandı.
Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler : atama, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, RESMİ GAZETE, Emrah Güven, Derviş Bayraktar