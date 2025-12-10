YENİDÜZEN-KANAL SİM

Ülke genelini etkileyen yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi sınırları içerisindeki Kozanköy ve Alemdağ oldu.

Dar ve yokuşlu sokakların olduğu bölge sele teslim olurken çok sayıda yol çöktü, evler su altında kaldı. Köy sakinleri yaşadıklarını YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e anlattı.

Kozanköy sakini Pembe Karahoca, “İlk önce dolu yağışı başladı. Ardından yağmurlar başladı. Durum çok vahim.” diyerek yaşananları aktardı. Şiddetli yağmurların başladığı andan itibaren zor günler geçirdiklerine dikkat çeken Karahoca, “Bu şartlar bizi çok etkiledi.” dedi.

Bir diğer Kozanköy sakini Eray Karmaner ise, yolların, evlerin ve bahçelerin harap olduğuna vurgu yaptı. “Çalışır durumda bir cihazımız kalmadı.” diyen Karmaner, evinin kullanılamaz hale geldiğini, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Restoran işletmecisi Raşit Özerkurt da, “İnsan boyunda su vardı. Bu sular restoranımıza yöneldi. Canımızı zor kurtardık.” sözleriyle selin şiddetini anlattı. Özerkurt, hasarın büyük olduğunu söyledi, “Eğer hükümet yardım etmezse restoranımızı tekrar açmamız 1 yılı bulabilir.” ifadelerini kullandı.

Alemdağ sakini Ayşe Karaman, “Her sene bölgede sel oluyor.” diyerek sorunun kronikleştiğini ifade etti. Parke taşları yoldan söküldüğüne dikkat çeken Karaman, “Çok sözler verildi fakat hiçbiri yerine getirilmedi.” diye konuştu.

Aynı köyden Mahmut Tabur ise “Üçüncü kez bu çapta bir sel oldu.” dedi ve altyapı sorununa dikkat çekti. “En büyük sıkıntı altyapıdadır.” diyen Tabur, “Bu sefer de yağışlar çok olduğu için bu manzara ortaya çıktı.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

Yurttaş açıklamaları şu şekilde:

Kozanköy sakini Pembe Karahoca:

“Çok zor günler geçirdik”

“İlk önce dolu yağışı başladı. Ardından yağmurlar başladı. Dışarı çıkamadım, rahmetli annemin evinde dahi bakamadım. Durum çok vahim. Yollar daha sağlam olmalı. Asfalt olsa daha iyi olur. Çok sıkıntı çekiyoruz. Düz yollarda çok sıkıntı yaşanmadı ama yokuşlu bölgelerde çökmeler oldu. Dün akşam su seviyesi çok yükselmişti. Bahçemdeki tüpler bile sele kapıldı. Çocuklu insanlar var. Benim eşim de hastadır. Bu şartlar bizi çok etkiledi. Yollar bu haldeyken arabalar çıkamaz. Bu bölgeye ambulans bile gelemez. Çok zor günler geçirdik. O kadar çok dolu yağdı ki, çıkan sesten korktuk. Bu yaşıma geldim, ilk defa böyle yağmur görüyorum.”

Kozanköy sakini Eray Karmaner:

“Yetkililerimizden yardım bekliyoruz”

“Dün gündüz saatlerine kadar yağmura rağmen bir sıkıntı yaşamadık. Öğle saatlerinde dağdan gelen su ile birlikte yağış şiddetlendi. Yollarımız, evimiz ve bahçemiz harap oldu. Çalışır durumda bir cihazımız kalmadı. Eşyalarımız telef oldu. Çocuğuma çorabı bile marketten almak zorunda kaldım. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Yağmur durmuş olmasına rağmen hala su akmaya devam ediyor. Çünkü köyümüz yüksektedir. Yollar yokuş aşağı durumdadır. Evin yanındaki beton kaydı ve sular evin içine girdi. Dün öğle saatlerinden beridir evimizde biriken suları çıkartmaya çalışıyoruz. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Köyün hali ortadadır. Bu şartlarda ambulans gelemez, biz de hastaneye gidemeyiz.”

Kozanköy’deki Tingiridis Restoran’ın İşletmecisi Raşit Özerkurt:

“Canımızı zor kurtardık”

“Bu süreçte yaşadıklarımız anlatmakla bitmez. Selin taşıdığı parkeler yolu tıkadı, sular restoranımıza yöneldi. Yıllardır bu yağışları görüyoruz. Fakat yol kapanınca, belediye araçları gelene kadar her yeri su bastı. Yukarıdan aşağıya doğru yüklü şekilde su geldi. Neredeyse insan boyunda su vardı. Bunun önüne geçmek mümkün değildi. Canımızı zor kurtardık. Hasarımız çok büyük. Buzluk, ocak, elektrikli cihazlar ve diğer eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Eğer hükümet yardım etmezse restoranımızı tekrar açmamız 1 yılı bulabilir. Bu saatten sonra önemli olan icraattır. En az 2 milyon TL zararımız var.”

Alemdağ sakini Ayşe Karaman:

“Çok sözler verildi fakat hiçbiri yerine getirilmedi”

“Her sene bölgede sel oluyor. Fakat bu sene yağmur suları adeta şelale gibi aktı. Parke taşları yoldan söküldü. Taşlar suyu tıkayınca eve döndü. Çok zor anlar yaşadık. Bu yollara parke döşenmesi doğru değil. Dağdan gelen suyun akacağı bir yol ayarlanmalı. Eğer bu yapılmazsa her sene bu eziyeti çekmeye devam edeceğiz. 26 yıldır bu köyde yaşıyorum. Aynı sorunları yaşamaktan bıktık. Her kış yağmur yağdığı dönemlerde gece dahi uyumadan bekliyoruz. Yönetsel bir sorun var. Bu soruna çare bulunmalıdır. Çok sözler verildi fakat hiçbiri yerine getirilmedi.”

Alemdağ sakini Mahmut Tabur:

“En büyük sıkıntı altyapıdadır”

“Üçüncü kez bu çapta bir sel oldu. Sorun yolların parke olmasından dolayı kaynaklanmıyor. Parke olduğunda da bunlar yaşandı. En büyük sıkıntı altyapıdadır. Bölgedeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait dağıtım şebekesi yüzünden altyapı istediğimiz gibi yapılamadı. Mevcut yapıya göre altyapı planladı. Bu sefer de yağışlar çok olduğu için bu manzara ortaya çıktı. Gerekli adımların en kısa zamanda atılacağına inanıyorum.”