Yetkileri alındı, görevden alınamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın tüm yetkileri elinden alındı ancak görevden alınamadı…

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Serhat’ın görevden alınmasına yönelik resmi yazıyı Bakanlar Kurulu’na iletti ancak Başbakan Ünal Üstel, “yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kaybetme korkusu” üzerine bu talebi reddetti.

Yaşananların ardından Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun görevden istifa ettiği iddia edildi ancak söz konusu iddia bizzat Gardiyanoğlu tarafından yalanlandı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Gardiyanoğlu, “bakanlıktayım, görevimin başındayım” dedi.

Gardiyanoğlu, müsteşarın tüm yetkilerini elinden aldığını doğrularken, “Tahir Serhat’ın seçimler nedeniyle görevden alınamadığı” yönündeki bilgiye ilişkin net bir yorum yapmadı, “şartlar böyle gerektirdi” ifadelerini kullandı.