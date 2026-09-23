YENİDÜZEN ve gazetecilik

Kitaplara bakacak olursak, ‘Gazetecilik’, toplum için önemli olan olay, gelişme ve bilgileri araştırma, doğrulama ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarma faaliyetidir.

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Gazeteciler ne yapar?

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Yine en basit anlatımla haber kaynaklarını araştırır, farklı kişilerden bilgi toplar, bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve bunları gazete, televizyon, radyo, internet veya sosyal medya gibi araçlarla yayımlar.

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Bilgilerin doğruluğu çok önemli!

Doğru bilgi güvenilir bilgidir!

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Ve haliyle gazetecilik sonuçta, doğru ve güvenilir bilgiyi kamuoyuna ulaştırma mesleğidir…

Gazetecilik ‘kahramanlık; gazeteci de ‘kahraman’ değildir…

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Gazetecinin temel amacı kendisini değil, haberi ve kamu yararını öne çıkarmaktır…

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Ben, ben, ben!!!

Değil!

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Haber, haber, haber!

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Haaa yorum da yapacaksan, yap!

Ama ben, ben, ben illa ki de ben vallahi de ben olmaz!

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Gazeteci yıldız değildir, artist değildir, kurtarıcı değildir, vakıf çalışanı iyilik gönüllüsü de değildir!

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Elbette gazetecinin hiç görünmemesi gerekir dediğim yok!

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Özellikle televizyon haberciliğinde veya röportajlarda gazeteci olayın aktarılmasında görünürdür ama yine de haberin önüne geçmemelidir…

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İyi gazeteci, haber ile kişisel görüşünü birbirine karıştırmaz… Yorum yazan bir köşeciyse durum değişebilir!

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Gazeteci, dikkati kendisine çekmek için çırpınmaz… Okuru veya dinleyici ya da izleyiciyi anlattığına, habere, yazdığına çekmek için uğraşır!

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Doğruluktan şaşmaz - taraflı olabilir elbette ama orada da aşırılık iyi değildir…

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Bir kişi, yazdıklarından veya ürettiklerinden önde olamaz…

Gazeteci, haberin önüne geçmez…

Gazeteci tabii ki görünür olmalıdır ama haberci olarak değil…

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Gazeteci ile ürettikleri arasında denge çok önemlidir…

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Eğer gazeteci kendi görüşlerini, kişiliğini veya şöhretini haberin önüne koyuyorsa “ben-merkezli gazetecilik” ifadesi de kullanılabilir. Ben yaptım, ilk ben yazdım, sadece ben yazdım demek, bir gazeteci için utanılması gereken bir mesleki etik hatta ahlak sıkıntısıdır!

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Türkiye’de mesela ciddi sayıda “Züppe gazeteci” vardır!

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Yani kendini üstün, seçkin veya ayrıcalıklı göstermeye çalışan; gösterişçi ve kibirli bu tiplere ‘gazeteci’ demek doğru değildir…

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Kendini diğer insanlardan üstün gören, gösterişçi bir üslup kullanan, haberinden çok kendi imajını öne çıkaran, özellikle meslektaşlarından kopuk kişiler züppe gazetecilerdir…

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40 yıldır bu işi yaparım…

Çok farklı medya organında çalıştım…

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Bu işi, çok az maaş ve çok aşırı özveriyle yapan elbette çok insanla tanıştım…

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Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; meslek onuru, meslek gururu, meslek etiği, meslek sevgisi gibi çeşitli açılardan değerlendirecek olursak, genç arkadaşlarım Mert Özdağ, Meyil Adakul ve Ertuğrul Senova yönetimindeki YENİDÜZEN ve Sim TV’nin 15- 20 kişilik kadrosu ‘ÖRNEK’tir…

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Bu gazete ve bu televizyon kanalının maddi sıkıntıları elbette birçok medya kurumundakinden de bir hayli fazladır…

Çünkü arkalarında büyük patronların çok büyük maddi olanakları da yoktur…

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Ve evet bu gazete ve TV kanalı, yaşamlarından özellikle maddi anlamda feragat etmiş inançlı ve düzgün gençler sayesinde ayaktadır…

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Ayakta olmanın da ötesinde, mesleği gerektiği gibi yapmaları, içinde olduğumuz dönemin en zor işidir ve onlar bu işi çok iyi başarmaktadır…

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Evet, bu gazete ve üç kanalının CTP ile yakınlığı - ilişkisi elbette inkar edilemez…

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Bu gazete ve TV’nin güvenilirliği ve kalitesinde çalışan herkesin katkısı fazladır ama Cenk Mutluyakalı ve Sami Özuslu’nun emeklerini de selamlamamak olmaz…

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YENİDÜZEN ve Sim FM - Sim TV, ülkenin ve mesleğin ayakta kalan en onurlu kurumlarıdır…

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Emeği geçen herkese sevgilerimle…

Tatil – turizm – çözüm!

Tatil dinlenmektir!

Tatil bir insan hakkıdır!

Ve tatil herkesin yapması gereken bir rahatlama seansıdır!

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Larnaka’dan yurt dışına uçtuk…

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Nereye gidelim?

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Vakit çok yok!

Mesafe kısa olsun, fiyat uygun olsun!

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Tarih olsun!

Biraz deniz, biraz yemek!

O kadar!

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Ege adaları mesela; en uygunlar arasında!

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Küçük!

Kolay gezilebilen!

Güvenli!

Temiz!

Gitmek de çok kolay!

Ucuz!

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Neden anlatıyorum?

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Başaramadık!

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Bu yüzden yazmaya çalışıyorum; KKTC’yi siyaseten tanıtmak için BM’de konuşma yapıp, bir tek devleti bile ikna edemeyeceğinize, bu işe asılın…

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Bu işe asılmanın yolu da siyasi çözümsüzlük için “tanıtma” yalanına veya yalan çağrısına yatmak değil; siyasi çözümle birlikte, tüm Avrupa’ya, Kuzey Kıbrıs’ın, uygun bir turizm adası olduğunu anlatmaktır!

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Efendim, Erdoğan BM’de yine tarihi çağrı yapmış!

Tamam da sonuç?

Sıfır!

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Bu arada belirteyim, tatildeyim!

Pazar dönerim!

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Nerede mi?

Yazacağım!