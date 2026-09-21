Öğrenci Taşımacılığı İçin 5 Temel İlke

BM/UNECE çerçevesinde çocukların otobüsle güvenli taşınmasına yönelik özel çocuk koruma sistemleri vardır. Bu sistem “UN Regulation No. 170” adıyla belirlenen bir protokolle güvence altına alınmıştır.

Bugün öğrenci taşımacılığı konusunda yaşanan tartışmalarda bu protokolü dikkate alanlar var mı bilmiyorum. Ama ben baktığım pencereden aşağıdaki 5 temel ilkenin olmazsa olmaz olduğunu açık ve seçik olarak görüyorum.

1. Her Şeyden Önce Sayı Bilinmeli: Taşımacılık Plansızlıkla Başlayamaz

Öncelikle sağlıklı veriye ihtiyaç vardır. Kaç öğrenci taşınacak? Kaç güzergâh oluşturulacak? Her güzergâhta kaç öğrenci bulunacak? Kaç araç gerekecek? Araçların kapasitesi ne olacak? Kaç sürücü ve kaç refakatçi gerekecek? Taşımacılığın toplam yıllık maliyeti ne olacak? Bütün bu sorular net ve doğru yanıtlar verilmelidir.

Öğrenci sayısını ve kullanılacak araç sayısını bilmeden öğrenci taşımacılığı planlanamaz. Bu nedenle ilk ilke:

Veriye dayalı planlama + güzergâh optimizasyonu + kapasite planlaması.

2. Araç Standardı Tek ve Bağlayıcı Olmalı

Araçların asgari teknik standartları mevzuatla açıkça belirlenmeli ve bu standartları karşılamayan araçlar öğrenci taşıyamamalıdır.

Burada önemli bir ayrıntı var: “Her koltukta emniyet kemeri olmalıdır” demek tek başına yeterli değildir. Takograf, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi gibi çağdaş güvenlik mekanizmaları da olmalıdır.

Takograf, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi gibi çağdaş güvenlik mekanizmaları da olmalıdır. Araç yaşının da tek başına bir önemi yoktur. Örneğin “15 yaşından büyük araç çalışamaz” demek tek başına çağdaş bir sistem yaratmaz. Araç için birlikte değerlendirilmesi gerekenler: araç yaşı, kilometre, bakım geçmişi, kaza geçmişi, teknik muayene, güvenlik donanımıdır.

Dolayısıyla ikinci ilke:

Yaş sınırı + zorunlu teknik uygunluk belgesi + periyodik bağımsız denetim.

3. Sürücü ve Refakatçi Seçimi ve Eğitimleri Olmalı.

Öğrenci taşıyan araçların sürücülüğü, herhangi bir ticari araç sürücülüğüyle aynı görülmemelidir . Sabıka, güvenlik ve ceza geçmişi, sürücü belgesi, mesleki deneyimi, çocuklarla iletişim becerisi açısından değerlendirilmelidir.

. Sabıka, güvenlik ve ceza geçmişi, sürücü belgesi, mesleki deneyimi, çocuklarla iletişim becerisi açısından değerlendirilmelidir. Refakatçi “lüks” değil, en önemli güvenlik unsurudur. Özellikle küçük yaş gruplarında ve özel gereksinimli öğrencilerin taşınmasında refakatçi hizmeti sistemin ayrılmaz parçası olmalıdır.

Refakatçinin görevi yalnızca otobüste oturmak değildir. Öğrencilerin güvenli biçimde araca binmesi – inmesi, kemerlerini takmasını, yolculuk sırasında güvenli davranmasını, doğru öğrencinin doğru durakta inmesini, acil durumda tahliyeyi ve özel gereksinimli öğrencilerin güvenliğini takip etmelidir.

Ve elbette ki hem sürücüler hem de refakatçiler periyodik eğitimlerden geçirilmelidir.

Dolayısıyla üçüncü ilke:

Refakatçi için bütçe yoksa, güvenli öğrenci taşımacılığı için de bütçe yok demektir.

4. Denetim Okul Müdürünün Sırtına Yüklenemez

Okul müdürünü taşımacılığın bütün teknik ve idari sorumluluğuyla baş başa bırakmak çağdaş bir denetim modeli değildir. Okul müdürü: Araç uzmanı değildir, trafik güvenliği uzmanı değildir, sürüş kayıtlarını denetleyecek teknik kapasiteye sahip değildir, tüm araçların kamera ve GPS sistemlerini takip edemez.

Okul müdürü eğitim lideridir, okul yöneticidir. Taşımacılığın denetimi ise merkezi ve profesyonel bir yapı tarafından yapılmalıdır.

Bu nedenle dördüncü ilke:

Eğitim Bakanlığı + Ulaştırma/ulaşım otoritesi + trafik birimleri + teknik muayene birimleri + yerel yönetim temsilcilerinden oluşan bağımsız bir “Öğrenci Taşımacılığı Denetim Mekanizması” kurulmalıdır.

5. Acil Durum Protokolü

Ve beşinci ilke:

Her araçta ve her güzergâhta önceden belirlenmiş:

Kaza → yangın → sağlık sorunu → araç arızası → kayıp çocuk → yol kapanması → doğal afet acil durum prosedürleri bulunmalıdır.

Sonuç

Öğrenci taşımacılığı yalnızca öğrenciyi okuldan eve götürüp getiren bir servis hizmeti olarak değil, doğrudan bir çocuk güvenliği ve kamu hizmetidir.

Devlet öğrenciyi “en ucuz yöntemle” değil, “en güvenli sistemle” taşımalı, öğrenci taşımacılığı, okul açıldıktan sonra çözülmeye çalışılan bir kriz değil, eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlanması gereken bir kamu planlaması olmalıdır.

Biliyor muydunuz?

Bazılarını hep aldatabilirsiniz. Bazen de herkesi... Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız.

Ineas Barnum