Bu ülke nasıl yönetiliyor?

Sayıştay raporları, bir ülkenin aynasıdır.

Bu raporlarda rakamları, belgeleri, eksikleri ve tespitleri, kısacası devlet yönetiminin resmini de görürsünüz.

Bugün önümüzde duran Hız Tespit Kamera Sisteminin Değişimine İlişkin Sayıştay Raporu da bana tam olarak bunu düşündürüyor.

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Mesele yalnızca kameralar değil.

Mesele milyonlarca Euro'luk bir sistemin nasıl planlandığı, eski sistemin neden değiştirildiği, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, kayıtların ve envanterin nasıl tutulduğu, yeni sistemin neden bütün unsurlarıyla hazır olmadan devreye sokulduğu ve ortaya çıkan sorunların neden zamanında giderilmediğidir.

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Raporda farklı dönemler için yüz milyonlarca TL'ye ulaşan tutarlardan ve kamu zararı oluşturabilecek bulgulardan söz ediliyor.

Bu rapor, ülkenin kaynaklarının nasıl yönetildiğinin sadece bir örneği...

Şunu da belirtmem gerekiyor, bir Sayıştay raporunda bulgu bulunması, herhangi bir kişinin otomatik olarak suçlu olduğu anlamına gelmez.

Hukuk devletinde bunun yolu bellidir.

İddialar araştırılır.

Belgeler incelenir.

Sorumluluklar ortaya konur.

İhmal, gecikme veya kusur varsa bunun hukuki karşılığı değerlendirilir.

Gerekirse soruşturma yapılır.

Ve nihai kararı mahkeme verir.

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Yalnızca Sayıştay raporuna dayanarak herhangi bir kişi hakkında “suç işlemiştir” denilemez.

Ancak bazı bulgular ceza hukuku bakımından da incelenmesi gerekiyor.

Ve en önemlisi, hiçbir rapor rafa kaldırılmamalıdır.

Hele ki konu kamu kaynağıysa...

Hele ki ortada kamu zararı ihtimali varsa...

Hele ki devletin kendi denetim mekanizması birtakım ciddi sorunlara işaret ediyorsa...

Çünkü kamu parası, yönetenlerin şahsi parası değildir.

Kamu parası halkın parasıdır.

Bizim paramızdır.

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Bu ülkede yaşadığımız sorunların her biri ayrı bir başlık gibi görünse de hepsinin altında “Bu ülke nasıl yönetiliyor?” sorusunu buluyoruz.

Mesele, yanlış giden şeylerin neden sürekli tekrar ettiğidir.

Bir okul neden eğitim yılı başlarken hazır değildir?

Bir hastanede yurttaş neden saatlerce beklemek zorunda kalır?

Bir genç neden kendi ülkesinde gelecek kurmak yerine bavulunu hazırlamayı düşünür?

Bir ihalede neden şeffaflık tartışması çıkar?

Bir Sayıştay raporunda kamu zararına ilişkin bulgular neden gündeme gelir?

Neden bütün bunlardan sonra sistem kendisini düzeltmekte bu kadar zorlanır?