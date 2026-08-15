Yeniboğaziçi Pulya ve Uluslararası Halk Dansları festivalleri başladı

15’inci Yeniboğaziçi Pulya Festivali ile 6’ncı Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Festival etkinlikleri 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival ateşi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Esen Beyköylü ve Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın tarafından yakıldı.

Açılışa Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

İncirli: Ülke kültürüne katkı sağlayan bir festival

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, açılışta yaptığı konuşmada, göçmen kuş “pulya”nın adını taşıyan festivalin ülke kültürüne katkı sağladığını ve farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyköylü:Festival bölgenin önemli değerlerinden

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Esen Beyköylü ise Pulya Festivali’nin bölgenin önemli değerlerinden biri haline geldiğini belirterek, festivalin kültür, gelenek ve ortak değerleri yaşatarak geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu söyledi.

Akın: toplumların geçmişten geleceğe taşıdığı en önemli miraslardan biri

Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın da kültürün toplumların geçmişten geleceğe taşıdığı en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek, kültürel değerleri yaşatmanın geçmişe olduğu kadar geleceğe de sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.

Akın, sekiz gün sürecek festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterileri sunuldu. Açılış gecesi, sanatçı Fatma Turgut’un konseriyle tamamlandı.