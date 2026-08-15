Askeri komuta kademesinde değişiklik
Korgeneral Ertan İnaltekin KTBK Komutanlığına atanırken, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün yerine Tümgeneral Şükrü Bilir getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.
Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 generalin ataması yapıldı.
Atamalar kapsamında KKTC’deki askeri komuta kademesinde de önemli değişiklikler yapıldı.
Korgeneral Ertan İnaltekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanırken, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında da görev değişimi yaşandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına atandı.
Görgülü’nün yerine ise Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.