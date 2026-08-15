Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı

Geleneksel Kıbrıs kültürünün önemli ürünlerinden babutsanın tanıtılması amacıyla düzenlenen Serdarlı 7’nci Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival kapsamında kurulan stantlarda yöresel ürünler, el emeği çalışmalar ve Kıbrıs’a özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılış konuşmasını Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım yaptı.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“Festival bölge halkının kültürünü yansıtıyor”

Kasım, 7’nci Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’ni düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, festivalin Serdarlı ve bölge halkının kültürünü yansıttığını belirtti.

Belediye olarak kültür, sanat ve spora destek vermeye önem verdiklerini ifade eden Kasım, desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Kasım, festivallerin geçmişin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir işlev gördüğünü kaydetti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Festivaller kültürün geçmişten geleceğe taşınmasında büyük önem taşıyor”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, kültürün geçmişten geleceğe taşınmasında festivallerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Babutsanın Kıbrıs Türk halkının karakterini yansıtan önemli kültürel ürünlerden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen bu topraklara kök salarak burayı vatan yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, festivallerin Kıbrıs Türk halkının kimliğinin dünyaya tanıtılması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından festival, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle devam etti.

Festival, yarın akşam Mustafa Ceceli’nin vereceği konserle tamamlanacak.