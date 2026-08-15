Dipkarpaz açıklarında katamaran tipi yat alev aldı

Dipkarpaz’ın kuzey burnunda deniz içerisinde bulunan katamaran tipi bir yat, bugün sabah saatlerinde çıkan yangında tamamen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Yangının, muhtemelen jeneratördeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle yat tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Polis açıklamasında, yatta bulunan kaptan ile dört kişinin, toplam beş kişinin, yüzerek karaya çıktığı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Fotoğraf: Haber Kıbrıs