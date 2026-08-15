Gençlik Federasyonu, tıpta sınavsız uzmanlığa karşı imza kampanyası başlattı

Gençlik Federasyonu, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine girişte merkezi sınav sisteminin korunması ve uygulanması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hekimler, diş hekimleri ve hekim adaylarına yönelik kampanya, “genclikfederasyonu.org/imza” adresi üzerinden yürütülüyor.

Açıklamada, Cumhuriyet Meclisi gündemindeki Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı kapsamında uzmanlık eğitimine girişte öngörülen merkezi sınav şartının kaldırılmasına karşı çıkıldığı belirtildi.

Federasyon, uzmanlık eğitimine kabul sürecinin fırsat eşitliğini gözeten, bilimsel, objektif ve denetlenebilir kriterlere dayanması gerektiğini savundu.

Aynı uzmanlık kadrosu için yarışan tüm adayların aynı kurallara tabi olması gerektiği görüşünü dile getiren Federasyon, merkezi sınavın adil bir başlangıcın önemli güvencelerinden biri olduğunu ifade etti.

Federasyon ayrıca, uzmanlık kontenjanlarının kurumların eğitim kapasitesi ve toplumun uzman hekim ihtiyacı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini savunarak, yeterli klinik deneyimin sağlanamadığı alanlarda Türkiye’deki eğitim kurumlarıyla resmi iş birlikleri ve planlı rotasyon programları oluşturulması çağrısında bulundu.

“Amacın diploma dağıtmak değil, yeterli bilgi, beceri ve klinik deneyime sahip uzmanlar yetiştirmek olduğu bir sağlık sistemi istiyoruz.” ifadelerine yer veren Gençlik Federasyonu, açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sınav şartının kaldırılmasına yönelik tutumunu “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, Bakanlığa, yaklaşımını yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Federasyon, ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını da kampanyaya destek vermeye davet ederken, toplanacak imzaların Cumhuriyet Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletilmesinin amaçlandığını bildirdi.