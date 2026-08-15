Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri dün 2 bin 641 araç sürücüsünü denetledi.

Polisten verilen bilgiye göre denetimlerde, trafik kurallarına uymayıp tehlike yaratan 354 sürücü rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi, sürücülerin 2'si de tutuklandı.

Sürücülerin 143’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 20’si seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 14’ü trafik ışıklarına uymamak, 8’i emniyet kemeri takmadan sürüş yapmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 124’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.