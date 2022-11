Yeni Girne Hastanesi ihale süreci iyice tıkandı

Son 2 yıldır ihalesi tamamlanamayan Yeni Girne Hastanesi ihalesi yeniden tıkandı.



Tam bir başarısızlık öyküsüne dönen, defalarca ihaleye çıkılan, bu süreçlerde “Yeterlilik Tüzüğü” iptal edilen ve sürüncemede kalan Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun verdiği karar bu kez de Rekabet Kurulu’nda bozuldu.

Merkezi İhale Komisyonu, 19 Ekim tarihinde ihalenin Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketi’ne verildiğini açıklamış, ancak, 25 Ekim tarihinde, Tosunoğlu İnşaat tarafından Rekabet Kurulu’na yapılan itirazla ihale durdurulmuştu.

Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. adına Avukatları Tahir Seroydaş ve Hüseyin Malyalı tarafından açıklamada, “Rekabet Kurulu’nun görev başındaki Başkan ve iki üyesinin itirazı haklı ve yerinde bulduğu” belirtildi



Rekabet Kurulu’ndan resmi bir açıklama yapılmazken, Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. Avukatları Tahir Seroydaş ve Hüseyin Malyalı tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuata göre ihalelerde Merkezi İhale Komisyonu kararından Rekabet Kurulu’na itiraz edilmesi halinde Nihai Kararın Rekabet Kurulu kararı olduğu ifade edildi.



Açıklamada ayrıca şu ifadeler dikkat çekti:



"Rekabet Kurulu’nda halen boş olan iki üyenin yerine yenilerinin atanmaması nedeniyle Yeni Girne Hastanesi Yapım İşleri Projesi İhalesi'nin hangi şirkete kalacağı hususunda üç üyenin katılımı ile verilebilecek nihai bir karara ulaşılamamıştır, bir başka ifade ile ihalenin kime kalacağı hususunda nihai bir karar verilememiştir ve/veya bu hususta bir karar üretilememiştir. Ancak, Rekabet Kurulu’nun çoğunluk kararı ihalenin müvekkilimiz Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd.’e verilmesini gerektirmektedir. Bu durumda ve her halükarda Rekabet Kurulu tarafından oy birliği ile verilen 24.10.2022 tarihli ihale ile ilgili tüm işlemlerin durdurulmasına mütedair ara emri yürürlüktedir ve tüm tarafları bağlayıcıdır veya bağlamaya devam etmektedir."



Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. Avukatları son kararı yargının vereceğini, bu nedenle ‘hukuk dışı çözümlere’ gidilmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. adına Avukatları Tahir Seroydaş ve Hüseyin Malyalı tarafından yapılan açıklamanın tam metni

