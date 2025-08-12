“Yeni dönemde Ekonomi Politikaları Kurulu görevde olacak”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni dönemde ekonomi konusunda Cumhurbaşkanlığı’nın aktif çalışacağını açıkladı.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nda, bu alanlarda yoğun, sürekli ve düzenli çalışmalar yürüten bir Ekonomi Politikaları Kurulu’nun görevde olacağını duyurdu. Erhürman yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı, ekonomide yaşananların gailesini çekmek, bu konuda aktif çalışmak durumunda ve çalışacak” dedi.

“Bu düşüncelerden hareketle ekonomi, maliye, finans gibi alanlarda çalışmalar yapan yetişmiş bir grup insanımızla bir araya geldik. Bu alanlarda insan kaynaklarımız çok zengin. Yakında bu alandaki diğer uzmanlarımızla da bir araya geleceğiz” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle: Cumhurbaşkanlığı'nın, Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü'nün genişletilmesi ve kullanımının doğru alanlarla yöneltilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün kapsamının genişletilmesi ve uygulamada engel çıkartılmaması, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün yürürlüğe koyulması gibi ekonomiyi doğrudan ilgilendiren alanlarda AB ile yoğun bir diplomasi içerisinde olması gerekiyor. Taşınmaz Mal Komisyonu gibi bu ülkede mülkiyet alanında öngörülebilirliği sağlamaya yönelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul görmüş, ekonomi açısından yaşamsal önemde olan bir kurum herkesin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı'nın öncülüğünde kuruldu. Cumhurbaşkanlığı'nın öncülüğünde alt yapısı, kaynakları ve hukuki olanakları genişletilecek. Kültürel ve tarihi bir değerimiz olması yanı sıra dış ticaretimizin en önemli ürünlerinden biri olan Hellim’in Avrupa Birliği pazarına erişimini sağlayacak tescil süreci "Hellim tescili" ile ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüldü. Bu yöndeki çalışmaların hız kazanması Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı'nın bunların yanında ekonomi ve maliyenin üst düzey bürokratlarının liyakat esasına göre atanması konusunda belirleyici imza yetkisi var. Liyakat esası kuşkusuz gözetilecek. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın, ülkede ekonominin can damarı olan, dolayısıyla halkımızın refahını ve mutluluğunu yakından ilgilendiren turizm, yükseköğretim, inşaat, sanayi, ticaret gibi alanlarda yaşanan dış ve iç kaynaklı sıkıntıların çözümü ve yeni fırsatların yaratılması için çaba göstermesi gerekiyor. Bu çaba en yoğun biçimde gösterilecek. Kısacası Cumhurbaşkanlığı, ekonomide yaşananların gailesini çekmek, bu konuda aktif çalışmak durumunda ve çalışacak. Bu düşüncelerden hareketle ekonomi, maliye, finans gibi alanlarda çalışmalar yapan yetişmiş bir grup insanımızla bir araya geldik. Bu alanlarda insan kaynaklarımız çok zengin. Yakında bu alandaki diğer uzmanlarımızla da bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı'nda, bu alanlarda yoğun, sürekli ve düzenli çalışmalar yürüten bir Ekonomi Politikaları Kurulu görevde olacak. Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin, bu halkın gailesini çekecek. Halkın meselesi olan her konu Cumhurbaşkanlığı’nın da meselesi olacak.