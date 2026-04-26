Yeni bir düşünce iklimi

En kolay olan konuşmak, yorum yapmak ve eleştirmek, hele de karar alıcı olmadığımız, elimizi taşın altına koymamıza gerek olmayan durumlarda. Hiçbir sorumluluğum yokken sorumluluk taşıyan birini sözcüklerin şehveti içinde sınırsızca eleştirme şansım var örneğin. En parlak cümleleri kuruyor, en derinden nasıl yaralarımın peşine düşebiliyorum. Yerginin de alkışın da ölçüsüzleştiği zamanlar bu yaşadığımız. Yüz yüze bakmadan bir ekranın karşısında, bazen de sahte bir kimliğin ardına gizlenerek bir başkasını mat etme hamleleri yapabiliyoruz. Biz bağcıyı dövmekle meşgulken üzümler çürüyor. Sakatlanan bağcı daha da işlevsiz hale geliyor. Elde var bizim tribünlerden aldığımız alkış. Sorun ise daha da çözümsüz biçimde sırıtıyor bulunduğu yerden.

Bazı insanlar doğru şeyleri yanlış söylemek konusunda acayip maharetliler. Söylediklerine katılsak bile onu ifade etme biçimleri geriyor bizi. Bariz hatalar ve haksızlıklar karşısında tutuk davranılsın değil benim önerim, durumu nasıl değiştiririz, sorunu nasıl çözeriz, mağduru nasıl rahatlatırızın da stratejisi içinde hareket etmek. Öyle bir an geliyor ki nihilizm en güvenli sığınak oluyor kimileri için. Oh ne rahat, her şeyi eleştir dur oturduğun yerden. Çukurun dibindeyiz nasılsa ve sadece bizi oraya sokanlara lanet yağdırmak bütün yaptığımız.

Ortada bir sorun varsa onun çözümü için yaratıcı seçenekler üretmek konusunda çalışmaya yönelebilse keşke bu parlak zekalar. Sorun şu ki bir çözümün mümkün olduğuna inanılmıyor. Debelenip durulan yerde deşarj olmak için bütün çaba. Ya da kötülükler arasında kendi kurtarılmış bölgelerimiz içinde temiz kalabilme varlığını sürdürebilme hamleleri söz konusu olan.

Her zaman yapılabilecek bir şeyler vardır oysa. Canavarı yenemesen bile onu rahatsız eder ve saldırganlığını dengelersin. Makro düzeyde bir değişim yerine mikro kazanımlarla bir örnek oluşturmaya, sarsıntı yaratmaya çalışırsın. Tezinin ve yaklaşımının doğru olduğunu bazı örneklemlerle gösterirsin.

Söylediklerim epey soyut gelebilir kimilerine. Hal-i pür melalimize bakıp kimseyi de hedef almadan bazı düşünceler oluşturmaya çalışıyorum yalnızca. Kaskatı tutum alışlar, körü körüne düşmanlık ve tarafgirlik geriyor çünkü beni. Bazen de konuşmaya korkuyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Her söylediğim karşıt kutuplardan birine yerleştirilebiliyor çünkü. Bazılarının kahramanları diğerlerinin hainiyken benim her ikisine de mesafeli durmam kafa karıştırıyor. Zinhar sarf edilmemesi gereken kelimeler var. Sen bağlamı farklı da kursan o kelime tetiği çekiyor hemen.

Bir taraftan olmak büyük rahatlık oysa. Koroya katılır ve bir biçimde dengelersin sesini, sesler içinde bir ses olup huzur bulursun. Şarkı yanlış olsa da bir güvenlik alanı sağlamışsındır kendine.

Sivri gibi duran bazı görüşler zaman içinde merkeze taşınmıştır oysa. Yirmi yıl önce hain ilan edilmemizi sağlayan bazı düşünceler bugün genel kabul görür hale gelmiştir.

Düşüncenin, politik duruşun, tavır alışın acımasızca cezalandırıldığı bir dünyada netlikten, cesaret isteyenden kaçmak ve kuru gürültü içinde varlık göstermek bir seçenek kimileri için. Başkalarının duygularıyla da buluşan duygular öne çıkıp rasyonel olana çelme takabilir o zaman. Rasyonel olan soğuk ve ürkütücü çünkü.

Bazen sorunun kendinden önce onu tartışma yöntemi gözden geçirilmeli derim ben. Yaklaşımımızı gözden geçirip çok daha geniş ittifaklar kurmamız mümkünken neden kendi dar çemberimiz içinde debelenelim.

Gordion düğümü için gerekli olan bir makastır kimi zaman.

Ortalık birbirine giriyor, günah keçileri bulunuyor ve sorun çözmekten çok deşarj olmaya yöneliniyor. Hedefimizi belirleyip adım adım yürümemiz de mümkün oysa.

Birden ateşleniyoruz bazı kelimeler, imgeler, görüntüler karşısında. Kınayıp marka takarak sıyrılıyoruz işin içinden, farklı bir okumayı, açıklamayı işitmek bile istemiyoruz. Şimdiki tayfayı demiyorum ama bir hâkim bile kalemi kırmak için türlü tanıklık ve delile ihtiyaç duyuyor. Kırdığımız kalemlerden oluşan dağlar birikiyor önümüzde.

Yeni bir düşünce iklimine ihtiyaç var bana kalırsa. Çok sesli, mütevazı, vicdanı, adalet duygusunu şiar edinmiş bir iklime.