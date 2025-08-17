Yeğenine tacizle suçlanan zanlı tutuklandı

Haspolat'ta meydana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan N.K. mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede söz alan zanlı suçlamaları kabul etmedi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Zafer İnce mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının “Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 15 Ağustos 2025 Tarihinde saat 23:00 raddelerinde Haspolat'ta abisinin ikametgahı içerisinde 24 yaşındaki yeğeninin rızası dışında cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru Zafer İnce, olayın polisin bilgisine geldiğini aynı gün konu şahıs tespit edilemediğinden Lefkoşa Kaza Mahkemesini başvurularak aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, 16 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, tahkikatın yeni başladığını ve halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamayı kabul etmedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.