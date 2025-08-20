YDÜ Büyük Kütüphane’de 2,5 milyon basılı kitap bulunuyor

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, 2,5 milyon basılı kitap ve 1 milyardan fazla dijital kaynağı ile doğru bilgiye erişim sağlıyor.

Günümüzde bilgiye erişimden çok doğru bilgiye erişim önemli. Bu durum yalnızca akademik başarı için değil, toplumsal ilerleme için de vazgeçilmez. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, teknolojik altyapısı ve zengin koleksiyonlarıyla doğru bilgiye erişimi herkes için sınırsız kılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2,5 milyon basılı kitabı ve 1 milyardan fazla dijital kaynağıyla bölgenin en büyük kütüphanesi konumundaki Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, 15 bin metrekare kapalı alana sahip modern binası ve kapsamlı arşivi ile uluslararası standartlarda bir araştırma ve kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Sağladığı uzaktan bağlantı imkanı ile dijital ortamda da bilgiye 7/24 ulaşma olanağı sunan merkezde; 17 film izleme kabini, 12 bireysel ve grup çalışma odası, bin kişilik 4 amfi tiyatro, 350 kişilik tiyatro sahnesi ve bin kişilik çalışma alanı bulunuyor.

Büyük Kütüphane ayrıca; sergi alanları ve tam donanımlı salonlarıyla kongrelerden toplantılara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu zenginliğin en dikkat çekici yanlarından biri ise “Nadir Eserler Koleksiyonu.”

Edebiyat, tarih, din ve sanat alanlarında 10 binin üzerinde eseri barındıran koleksiyonda; araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ansiklopediler, fermanlar, haritalar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri yer alıyor. Büyük Kütüphanede ayrıca birçok siyasetçi, düşünür, tarihçi, araştırmacı ve edebiyatçının özel koleksiyonları da halkla buluşuyor.

Araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak sunan Birleşik Krallık Milli Arşivi’ne ait 1878–1975 dönemine ilişkin Kıbrıs belgeleri de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de kullanıcıların erişimine açık. Adanın siyasi, sosyal ve ekonomik geçmişine ışık tutan bu belgeler; kurumlar arasındaki resmi yazışmalardan toplumlar arası müzakerelere kadar pek çok ayrıntıyı barındırıyor.