TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, elektrik kesintisi ile ilgili hükümete yüklendi. “Bunun adı çöküş” dedi.

“Cumhurbaşkanı nerede, Başbakan ne yapıyor, bakanların bu rezalet karşısında edecek iki lakırdısı yok mu? Bu çağda bütün memleketi elektriksiz bıraktınız ve ortadan kayboldunuz. Yazıklar olsun, rezaletin dibine batırdınız memleketi!” diyen Çeler şunları ifade etti:

"Liyakatin değil menfaatin önemsendiği her yerde yaşanacak kaçınılmaz son…

Yaşanan sadece elektrik sorunu değil. Yalnızca elektrik sistemi çökmedi; devlet sistemi de büsbütün berhava oldu.

Halkından kopuk, iş yapma kabiliyetinden yoksun ve gösterişçi protokol oyunlarıyla gün geçiren bomboş bir “hükümet...”

Demeç şampiyonu idarecilerimiz birdenbire yok oldu. İşler sarpa sarınca sırra kadem bastılar. Cumhurbaşkanı nerede, Başbakan ne yapıyor, bakanların bu rezalet karşısında edecek iki lakırdısı yok mu? Bu çağda bütün memleketi elektriksiz bıraktınız ve ortadan kayboldunuz.

Yazıklar olsun, rezaletin dibine batırdınız memleketi!"