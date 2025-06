Yatırım Değil, İstila!

Az kaldı…

Yolların tümü tek şerit olacak.

Biri gidiş, biri dönüş…

Diğeri?

O da “park yeri”ne dönüşecek.

Bunun pratiğini yaşıyoruz.

Yolların içine de park ediyorlar şimdi...

Ne yapsınlar?

Katlanıp da cebe girmiyor bu meret...

Bu nüfus, bu araç sayısı, bu birbirine yabancı, korkutucu, umarsız kalabalık bu ülkeye fazla!

Her yıl 30 binin üzerinde yeni araç trafiğe çıkıyor.

Araç başına düşen yol uzunluğu, Avrupa ortalamasının dörtte biri bile değil.

Altyapı yanıt vermiyor artık!

Yollar yetmiyor, okullar sığmıyor, acil servisler kaldırmıyor…

Ama yine de “gel” diyorlar!

“Ev al…”

“Diploma al…”

“Yurttaşlık al…”

“Kal…”

Okumaya gelen de kalıyor, çalışmaya gelen de…

Yetmiyor yer altı su kaynakları…

Taşıma su yetmiyor.

***

Her köşeye bir apartman!

Her yamaca bir villa!

Her köy yoluna bir site!

Şehirleşme değil bu, yatırım ya da gelişim değil; nüfus değil, hak değil, bu bir tür istila!

“Gel, ev al” diyorlar ya…

Gelince görüyorlar, toplu ulaşım yok ve mecburen araba da alıyorlar.

Araç artıyor, nüfus arttıkça…

Park yeri yok.

Üstelik park yeri yapacak yer de yok…

Bu ülkede, 74 öncesinden kalma stadyumların park yerlerini bile imara açmışlar.

Kamusal alan?

Yok artık öyle bir kavram!

“Toplum yararı” denen şey, rantın ayağında ezilmiş durumda!



***

Kıyılar işgal altında!

Kaldırımlar işgal altında!

Sokaklar işgal altında!

Ülke…

Yönetenlerin ipi kumar baronlarının elinde.

33 casino yetmedi, 34 tane daha sırada bekliyor.

Böyle giderse, her 5 bin kişiye bir kumarhane düşecek!



Bir minare, bir kerhane, bir kumarhane…

Bir de “Dağ Başını Duman Almış…”

Al sana yönetim aklı…

Peki ama…

Bunca yapılaşma, bunca beton, bunca kalabalık içinde insan başına ne kadar yaşam alanı düşecek?

Ne kadar yeşil?

Ne kadar mavi?

Ve en önemlisi…

Geleceğe dair ne kadar umut düşecek her birimize?

Her insanımıza ne kadar huzur?

***

Tüm bu kirlenmenin, bu vasatlığın, bu rezilliğin temel nedeni şu:

Uluslararası denetimlerin, standartların, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin dışında kalmak!

Bir grubu zengin etmek…

Çoğu insanı rezil…

Ne sarıldıkları bayrak, ne de bağırdıkları yalan, ne onca hamaset örtebiliyor gerçeği!

Böyle gitmez!

Böyle gitmez!

Böyle gitmez!

İnsan aklını kaçırıyor, düşündükçe…

Bu adaya yapılan ihaneti gördükçe…

İnsan olmak, insan kalmak çok daha zor, gitgide…