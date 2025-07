Bir müsteşar...

Bir sahil güvenlik komutanı, albay olmak üzere olan yarbay...

Bir polis komutanı...

-*-*-

Haaa Meclis eski başkanlarından biri...

Doktorlar...

Eczacılar...

-*-*-

Hepsine kelepçe vurdunuz; mahkemeye öyle çıkardınız!

-*-*-

Albayı, müsteşarı, polis kumandanını işlerinden, mevkilerinden ve yükselme şanslarından ettiniz!

-*-*-

Bir çok insanın hayatını kararttınız!

Bir ilçe başkanı kadına ayrıcalık niye?

-*-*-

“Asla ayrıcalık yapılmıyor” mı diyeceksiniz?

E gözümüze niye sokuyorsunuz o zaman?

-*-*-

Haaa mesele aslında KKTC Devleti’nin ayrıcalık yapıyor olması değil; mesele, TC Devleti’nin buna neden göz yumduğudur!

-*-*-

Abidik gubidik bir yığın işle ilgilenmek bir yana, bakanları atayan, ihalelere karar veren, cumhurbaşkanını bile dilediği gibi seçtirebilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu konuya göz yumuyor olmasıdır!

-*-*-

Demek ki, hep birlikte kirliyiz!

Ha?

Ne dersiniz?

Sayın Cevdet Yılmaz?

Bir şey söylemek ister miydiniz?

-*-*-

Veya ne bileyim değerli komutanlarım, ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi?

Var mı söyleyecek bir şeyiniz?

-*-*-

Yoksa “bu mesele KKTC’nin bir iç meselesidir, asla karışmayız”lardan mı söz edeceksiniz?

-*-*-

Ey ahali peki siz?

-*-*-

Yoksa bu da mı Rumların işi?

-*-*-

Veya İlham Aliyev size iki kez gülümser, bir kez da “KKTC Bayrağı önünde”, Ersin Tatar’ı iki yanağından ve alnından öperse, her şey düzelecek mi?

-*-*-

KKTC tanınsın, bu ve benzer meseleler kendiliğinden ortadan kalkacak mı?

-*-*-

Memlekete bak!

Hizaya gel!

-*-*-

Sadece bu olsa, amenna!

-*-*-

Şimdilerde bir bakanın yakınına 100 dönümlük arazi verildiği dedikodusu ortalıkta dolaşıyor!

-*-*-

Memleket battı – borcu borca kapatan; hayat pahalılığı konusunda sahtekarlık yapan bir devlet var ortada!

Ama Cumhurbaşkanı’nın karısı, cevizci çuvalından Londra’da şov yapıyor!

Türk okullarına 50 bin Sterlin dağıtıyor!

-*-*-

Bunların Londra gezi masrafları en az 150 bin Sterlin, o başka tabii ki!

-*-*-

Ülkede neredeyse tüm kurumların başkan ve yönetim kurulu atamaları geçersiz!

Sayıştay Başkanlığı açıkladı!

-*-*-

Devlet Matbaası’nda yasadışı bir şekilde emekli memur çalıştırılıyor!

KTAMS Başkanı bağırıyor, kimse işitmiyor!

-*-*-

Hatay’dan otomobile binen üç – beş kişi, KKTC’ye sadece soygun yapmaya geliyor!

-*-*-

Her hafta bir cinayet işleniyor!

-*-*-

Turist vizesiyle KKTC’ye gelen adam, gidiyor bir iş yeri sahibini bıçaklıyor!

-*-*-

Yollar yetersiz!

450 bin aracımız varmış!

Ama nüfusu bilen yok!

-*-*-

Emlak sektörünü kendi yaptığımız yasalarla yüzümüze gözümüze bulaştırdık!

-*-*-

Bedelli askerlik yasasını çözemediniz!

Geçtim onu, polisi bir birine düşürdünüz!

-*-*-

Tamam tamam!

Anladım!

Rumlar canım!

Hep Rumlar!

-*-*-

Crans Montana’da da masayı onlar yıkmıştı değil mi?

O da yalan çıktı!

Mevlut Çavuşoğlu ile bir grup TC’li gazetecinin düzenbazlığıymış!

-*-*-

Ama boş verin!

Şey olacak!

Eeee İlham Aliyev, Ersin Tatar’ı yanacıklarından öpecek ve hiç bir sorunumuz kalmayacak!

Tanınacayııııııık!

Yaşasın KKTC!

Sonsuza dek!

Egemen ve de eşit!

-*-*-

Rahmetlik amcam, “salyalar” der aşağılardı!

Rahmetlik dedem da “Ko – le – ra be kolera!” diye yorumlardı mevcut durumu!

-*-*-

Ama hepsinden acıyı hatırlatıyorum; hep birlikte kirliyiz!

Hepimiz kirliyiz!

Hepimiz suçluyuz!

Ve aynı zamanda hepimiz koyun!

-*-*-

Aaaa Serhat İncirli bize koyun dedi!

Eveeet!

Hem de gurbanlık!

-*-*-

Her anlatılan masala inanan, her yalana güvenen, her rüşvete yatan!

Sadece kendini düşünen!

-*-*-

Ammmaaaaaa; sanmayın ki en fanatik işbirlikçiye bir gün sıra gelmeyecek!

Yok öyle yağma!

İsterdiğiniz kadar yalayın ve de yağlayın, sarı öküzler gitti, yeşiller gidecek, benekliler de gidecek, en son siz kalacaksınız!



Linobambagi Kıbrıslılar ve Romalı Türkler!

İsrail devletinin düşmanı olmak başka bir şeydir; İsrailli insanların düşmanı olmak başka şey!

-*-*-

Netanyahu katilinin ölmesini istemek başka şeydir; Musevi inancının kıyımını savunmak başka şey!

-*-*-

Bazı Türkiyeli kardeşlerimiz sık sık “Linobambagi” diyerek, binlerce Kıbrıslı Türk’e karşı, resmen ırkçılık yapmaktadır...

-*-*-

Benim soyumda Linobambagi kesinlikle vardır...

Ve bu benim gururumdur!

-*-*-

Ancak!

Tamamı Doğu ve Batı Romalı kadın ve erkeklere benzeyen; Orta Asya’daki Türklerle zerre benzerliği kalmamış bu Türkiyeli kardeşlerimin, sağda solda Linobambagi aşağılamasına giriyor olması, sadece zeka sıkıntısı ile açıklanabilir!

-*-*-

Bırakın bunları!

İnsanlar, toplumlar, halklar, ikiye ayrılır!

Ezen ve ezilen!

Ezilenden yana olmak – iyi insan olmaktır esas olan!

Gerisi iğrenç faşizm!



Kenya ve KKTC!

Kenya’dan bir haber!

Yorumsuz!

Buyurun okuyalım:

-*-*-

Kenya'da sosyal medya fenomeni ve blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolarda göstericiler, bir polis karakolunu ateşe verdi.

-*-*-

Yetkililer, binlerce protestocunun Homa Bay ilçesindeki Mawego Polis Karakolu'nu ateşe vererek Ojwang’ın ölüm sebebinin aydınlatılması talebinde bulunduğunu bildirdi.

-*-*-

Protestocuların Ojwang'ın naaşıyla birlikte karakola yürüdükleri ve polis memurlarını olayı örtbas etmekle suçladıkları belirtildi.

-*-*-

Sosyal medyada hızla yayılan gösteri videolarında, karakolun üzerinde yoğun duman bulutlarının yükseldiği, yas tutanların Ojwang'ın naaşını taşırken sloganlar attıkları ve Kenya bayrağı salladıkları görülüyor.

-*-*-

31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, 6 Haziran'da sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ardından gözaltına alınmıştı.

Aynı gün başkent Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu'nda nezaretteyken yaşamını yitirmişti.

-*-*-

Otopsi raporunda, ölüm nedeninin travma ve boyun sıkışmasına bağlı olduğu belirlenmiş, bu bulgu, polis tarafından yapılan "doğal ölüm" açıklamalarıyla çelişmişti.

-*-*-

Olay, ülkede geniş çaplı tepkilere neden olurken Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ojwang'ın ölümünü "yürek parçalayıcı ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

-*-*-

Ve KKTC’den bir haber...

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıkladı...

Güven Bengihan, altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 17,79 olarak açıklanmasının ardından siyasi kamu görevlileri ve üst düzey yöneticilerin yeni brüt maaşlarını kamuoyuyla paylaştı.

-*-*-

Bengihan, hayat pahalılığı farkının yansıtılmasıyla birlikte ödenekler dahil olmak üzere siyasi kamu görevlilerinin ortalama brüt maaşlarını şu şekilde açıkladı:

“Cumhurbaşkanı’nın 411 bin 320 TL, Başbakan ve Meclis Başkanı’nın 391 bin 577 TL, bakanların 378 bin 414 TL, milletvekillerinin 368 bin 543 TL, müsteşarların 290 bin 504 TL, müdürlerin ise 243 bin 900 TL.”

-*-*-

Bengihan, brüt asgari ücretin 43 bin 469 TL olduğunu da hatırlattı…

Biz seni çok sevdik... İzlerken keyif aldık... Sevgili kardeşin Andrei ile birlikte çok erken ölümüne, çok üzüldük, çok ağladık... Huzur içinde uyu Diogo Jota...