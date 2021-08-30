Yaşasın… Fazla paramızı harcayabileceğiz artık!..

Vatandaşın geliri çok arttı, fazla parayı harcayacak yer arıyor diye! PCR ve Antijen testlerini ücretli yaptı hükümetimiz…

İsterseniz hükümetimiz dersiniz, isterseniz atama hükümet, isterseniz azınlık, isterseniz dibelik azınlık atama hükümet, ne derseniz deyin, işte o hükümet derdimize çare oldu ve fazla paramızı harcamak için bir yol buldu, testleri ücretli yaptı.

Dursun Oğuz açıkladı ya; Bu ay gelir 500 milyon TL, gider 700 milyon TL diye… İşte bu açığı kapatmak için böyle bir yol buldular demek ki!..

Hem, dedik ya paramız da fazla, harcayacak yer arıyoruz madem ki gidelim testlerimizi paralı yapalım ki Maliye’nin dengesizliği düzelsin, makam arabalarına yakıt alsınlar, danışmanlarını ödesinler, bolca izaz ikram yapabilsinler… Hem kurultayları da olacak, belki orada kullanmanın bir yolunu da bulurlar!..

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Diyeceksiniz ki “çoğu yerde bu testler ücretli yapılıyor, bizde yapılsa ne olur?”

Haklısınız, testlerin ücretsiz yapıldığı az yerden biriyiz biz de ama o kadar da olsun… Çünkü testlerin ücretli yapıldığı yerlerde ülkeler kapandığında, özelde çalışanlar, esnaf evde oturduğunda aylık gelirlerinin önemli bir bölümünü hükümetleri ödedi. Parasız kalmadılar, mutfakları boş kalmadı, “çocuğuma nasıl harçlık vereceğim” diye ebeveynler düşünmek zorunda kalmadı.

Bizde öyle mi oldu? Bir ya da iki kere harçlık gibi bir miktar ödendi, oradan buradan borç bulmaya çalıştık, bankalar kredi verme miktarını artırdılar, o borçların nasıl geri ödeneceği ise bilinemiyor…

Şimdi bunlar yetmezmiş gibi bir de testlerden para istiyorlar… Bunu isterlerken tüp gaza zam yapıyorlar, meyve sebze pahalılıktan alınmaz oluyor, sütü bile çocuklar içemez hale geliyor, vatandaşın devlete olan borçları, faturaları tıkır tıkır ödenmek zorunda, bir gün ödemezseniz hemen faiz giriyor, elektriği ödemezseniz kesiliyor vs ama bütün bunların üzerine de testleri para ödeyerek yapmak durumundasınız…

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Okullar açılacakken, kışın serinliği yavaş yavaş hissedilmeye başlamışken, kapalılık daha da artacakken, covid-19 üreyecek daha fazla ortam bulacakken testler ücretli olacakmış!

Şimdi günde 15 bin-20 bin test yapılıyorken ücretli olması durumunda 3-5 bini geçebilir miyiz şüpheliyim çünkü şimdiye kadar düzenli olarak test yaptıranlar artık yaptırmayacaklarını söylüyorlar.

Böyle bir durumda salgını tutabilene aşkolsun. Corona başını alıp gidecek, durdurulamayacak, testi ücretli yaparak gelir elde etme düşüncesinde olan ‘atama dibelik azınlık hükümet’, maliyenin kasasını da dibelik boşaltacak. Bakanın açıkladığı aylık gider 700’den 1,700’lere yani bir milyar yedi yüz milyonlara tırmanabilir. 500 milyonluk gelir de artık fatura ödeyebilecek kişi bulunamayacağı için ‘0’lara inebilir.

O zaman açalım ellerimizi havaya, bekleyelim belki içine bir şeyler düşer de ferahlarız!..

Sözün kısası; umarım ‘dibelik azınlık atama hükümeti’ bir kez daha düşünür de bu kararını geri alır yoksa halimiz gerçekten duman…

Amaca hizmet etmiyor…

Hani Erdoğan gelecek diye acilen açılışı yapılan Lefkoşa çevre yolu var ya!.. Hani daha şimdi emniyet için yol kenarlarına korkuluklar dikilen, yer ve ikaz tabelaları henüz şimdi tamamlanmaya çalışılan ama şimdilik önemli bir işe yaramadığı görülen yolda ne yazık ki kazaların çok olması muhtemel… Çünkü yolda çok keskin virajlar, arabanın yoldan kaçma olasılığı düşünülmeden dökülen asfalt ve daha eksiklikler var.

Kısıtlı bir işe yarayabilir sadece; Girne’den Lefkoşa’nın doğusuna veya Mağusa istikametine gidecek arabalar o yolu kullanabilir. Ancak Mağusa istikametinden gelecek olanlar o yolu kullanıp Girne yoluna çıkmayı ve tekrar 2 km kadar Gönyeli çemberine gidebilmeyi istemeyebilirler.

Gönyeli ve Güzelyurt tarafından gelenlerin zaten o yolu kullanmaları söz konusu değil. Peki neden? Yol tamamlanmayacaksa, amaca hizmet etmeyecekse, yani Lefkoşa trafiğini rahatlatmayacaksa neden yapıldı, neden eksik olarak açıldı?

Yol üzerinde rant elde edecek olanlara acilen bir avantaj sağlamak mıydı bütün dert?

Yol açıldıktan sonra Lefkoşa içi trafiğe ne kadar bir rahatlama gelmiştir acaba? Bir ölçüm var mı, veri toplandı mı, bu konuda birileri bir bilgi verecek mi?

Elimizde bir veri oluşmuşsa açıklansın ki olumlu bir sonuç çıkmışsa hiç olmazsa yolla ilgili geleceğe dair bir umudumuz olur…

Ve de umarım ki, hiç olmazsa açılan kısmında eksik olan önlemler hemen alınır da kazalara sebebiyet verilmez.