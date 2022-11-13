“Yaşanası Bir Günde”: Bülent Günkut-2

1974 yılı sonrası kan ve barut kokularının ardından Kuzey’e göç edenlerin, bu bölgelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerle yeniden bir yaşamın kurulmasının ardından hayat git gide normale dönüyordu. Siyasi çalkantılar artık savaşla değil, politik varoluş, çıkar ve halkın menfaatine çalışanlar arasında sürerken, diğer taraftan sosyal yaşamımız da yeniden renklenmeye başlıyordu.

Ve evet, Kuzey’de yeniden bir hayat kuran ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası Güzellik Yarışmalarının başlamasında bu kez Bülent Günkut’un dokunuşunu ve imzasını görmekteyiz.

“1974 öncesinde “Defile” denince Kız Meslek Liseleri veya Kadın Kurslarının Yılsonu Müsamereleri akla gelirdi. 1970’lerde başlayan Lârnaka Deniz Festivali Güzellik Yarışmaları, Yeşilırmak Çilek Güzeli yarışmaları gibi yarışmalarımızın ardından her şey Barış Harekatı sonrası, özellikle 15 Kasım 1983 KKTC’nin dünyaya ilanı ile büyük bir değişime-gelişime dönüşüyor. 1984’de başlayıp bugüne değin devam eden “MISS KUZEY KIBRIS GÜZELLİK YARIŞMASI”, tescillenen en önemli yarışmamızdır. İyi ki ileriyi görebilmiş ve iyi ki böylesi uluslararası muhteşem bir organizasyona imza atarak bugünlere gelebilmişiz. 2022 yılında ise KKTC'nin 35. KKTC Güzeli taçlandı.

1980 yılını esas alırsak, 42 yılda 90 adet Dünya Yarışması ile dünyanın farklı ülkelerinde “NORTH CYPRUS” veya “Kuzey Kıbrıs” bandı ile yer alan tescilli güzellerimize ve onları yüreklendiren aile ve halkımıza şükranlarımı sunarım.”

Güzellik Yarışmalarından yine geçmişe dönüyoruz. O defileli günlere ve Günkut Ajans’ın doğuşuna.

“1980 yılında Tek başıma çıktığım bu yolculukta “AJANS” adı ile en az 8 ve hatta daha fazlası çeşitli isimlerle AJANS olma adına kurulmuş oluşumlar vardı. Nice isimlerden bu bahse konu ajanslardan bugün eser bile yok. Sessiz sedasız yılların akışında bir anı olarak kaldılar. 1986 yıllarında “biz de varız” diyerek podyumlarda yer almaya başladılar. Ama göz ardı edilemeyen bir gerçek şu ki; “KALİTE ASLA TESADÜF DEĞİLDİR”. Ve de “taklitler her daim asıllarını yaşatır.”

Aile soyadımı verdiğim GÜNKUT AJANS ekolü ile bugün 42. yılımda KKTC Sevdalısı olarak ailemle birlikte yolumuza devam etmekteyiz.

Ajans olarak elbette 1980 yılı ile başlayan Yeni İskele Festival gecelerindeki kızkardeşim Kezban ve bir dolu o yılların güzel kızları ile genç erkek mankenleri, ki bugün tümü 60’lı yaşların üzerindeler, onlarla o yıllarda unutulmaz Defile geceleri gerçekleştirdik. 1982 yılı Doğancı Karpuz Festivali de unutulmaz ilk’lerden birydi. O zamanların önemli markalarımızdan özellikle İLKER, POP MUSIC, ASLAN BUTİK, ÖZ NEM gibi unutulmaz firma isimlerimiz vardı ve onların ürünlerinden oluşan defileler gerçekleştirmekteydik.

1980’li yıllarda bahsettiğim gibi Ajans Patlaması! gerçekleşmişti adanın kuzeyinde. Elbette popüler olmak, podyumda yer almak başta geliyordu. Yüksek ödenekler olmayan, o yıllarda mankenlere genelde ürün armağanı verilerek gerçekleşen 40 yıl öncesinin mankenlik, defile halleri böyleydi. Bu yüzden Günkut Ajans'a rakip olarak en az 6 ajans daha isimleri ile kısa süre de olsa bu piyasada yer almaya çalışmışlardı. Kurumsallaşma hedefleri olsa da bana göre işin aslı Eğitim ve de Kültür’deydi. Evet bu işin de bir eğitimi ve kültürü vardır. Bir de haksız rekabetten kaçınılması gerekiyordu. Çünkü sevmekle başlayan bu yolculukta elbette “Ciddiyet” ve “Disiplin” başarıyı getirendir.

‘80’ler ve ‘90’larda Yerli Üretim bu günden çok daha iyi durumda idi. Modellerimizi kullanarak gerçekleştirdikleri defile ve tanıtımlar ile çok iyi bir konumda idiler. Bugün artık dünyadaki ekonomik krizler ve özellikle “dışarıdan gelen iyidir” felsefesi ile maalesef bizim değerlerimiz, çalışmalar, etkinlikler, yok denecek kadar azalmıştır. Buna da günümüzde değişen dünya ve değişen KKTC Bakışı diyebilirim. Ama yine de tek değişmeyen ve asla değişmeyecek olan 35. MISS KUZEY KIBRIS GÜZELLİK YARIŞMASI ve iletisidir. Bu da KIBRIS SEVDALISI olmakla başlar.

GÜNKUT AJANS, ilk uluslararası güzellik yarışmasını 1987 yılı sonbaharında, ASYA PASİFİK GÜZELİK YARIŞMASI’nda yer alarak başlar. Filipinler-Manila'da 38 ülke arasında KKTC Bayrağı ile yer almıştık. 1987 KKTC Güzeli Güzelyurt'lu Bengü ÖZDENAK ülkemizi başarı ile ilk temsil eden ve 1987 yılı ile anılan Güzelimizdir. Ardından gelen yıllarda dünya dereceleri ve başarılı temsiliyetler ile dile kolay yıllarla ve 90 adet dünya yarışması... İnanmak, sevmek ve özümsemenin; başarının sırrı olduğunu söyleyebilirim.”

Sohbetimizin sonuna yaklaşırken yine bir Bülent Günkut klasiği olan ve toplumumuzun büyük beğenisini kazanıp, kendine özgü bir dinleyici kitlesini oluşturan “GÜNKUT’LA 5 ÇAYI”na geliyor konumuz. Bülent Günkut’un, mankenlik ajansında, uluslararası güzellik yarışmalarındaki üstün organizasyon yeteneğinin bir başka yönü de işte bu radyoculuktaki yolculuğudur. Yaşanası bir günde yaşanası güzel şarkıları ondan dinlemeye devam ediyoruz.

“1994’ün Temmuz ayında Bayrak Fm-Radyo Keyfi diye başlayan çağrılarla bugün 28. yılındaki BAYRAK FM’de “ilk” seslerden biri olmamdan ve bugün bile devam eden bir Radyo Klasiği olarak anılan; tüm KKTC halkı, ada halkı ve dünya halklarının, Radyo dostlarının bildiği “GÜNKUT'LA 5 ÇAYI” klasiği programımla onur ve gururla yol alıyorum. Her Salı ve Perşembe Bayrak Fm’de mikrofondayım.

28 yıl önce başlayan programım bugün gönüllerdeki bir program olarak sesimle dinlenen radyo programları arasında yıllardır ilk sıradaki yerini kimselere kaptırmamıştır. Bu yaşımda böylesi mutlulukları yaşar olmak benim için kelimelerle ifade edilemez.”