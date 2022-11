Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemecisi!

Gözlem nedir?

Gözleme nedir?

İkisini ayırt etmek lazım!

Gözlem yapan kişiye “gözlemci” denir!

Gözleme pişirene de “gözlemeci”!

-*-*-

Gözlemci veya gözlemeci hiç fark etmez; sanırım asıl önemli olan “yalancı” olmamaktır!

Yalan söylememektir!

-*-*-

İçinde bulunduğumuz günlerde birileri sürekli olarak bizlere yalan söylüyor!

Mesela son olay, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nda “gözlemci” statüsüne kavuşması meselesi!

Resmi bir şey var mı?

Türkiye’nin Dışişleri Bakanına göre, “hayırlısı olsun”…

Yani var!

-*-*-

Ama Özbekistan Dışişleri Bakanı’na göre, “asla böyle bir şey yok”…

Hade oğlum, şimdi kim doğruyu söylüyor?

Türkiye’ninki mi Özbekistan’ınki mi?

-*-*-

Özbekistan’ın Dışişleri Bakanı, neredeyse Avrupa Komisyonu’nun açıklamasının tam aynısını yaptı…

Ve Vladimir Norov adlı bu kardeş özetle dedi ki; “… Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi sırasında ya da sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın gözlemci üye yapılması gibi bir karar alınmadı. Özbekistan, son derece güçlü bir şekilde uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir… Özellikle egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda çok hassasız… Kuzey Kıbrıs’ın tanınması tartışma konusu bile değildir…”

-*-*-

Şimdi biri gerçekten bize yalan söylüyor!

Mesela, “KKTC’nin gözlemci statüsü ülkede bayram havası estirdi” diyen bile var!

Nasıl bir bayram havasıysa!!!

Bu iddia en başta yalan ama “gözlemci” meselesi, tam yalan gibi duruyor!

-*-*-

Aklıma takıldı; acaba bir yanlış anlaşılma mı var?

Yani, üzgünüm ama Kıbrıslı deyişiyle, “olman da gözlemci değil da gözlemeciyik?”

Geçişleri tamamen kapatın,

savaş uçaklarını uçurun!

Aman Güney’e geçtiğiniz zaman, yol kenarlarında bekleyen bazı otomobillerde radar olma ihtimalini lütfen göz ardı etmeyin!

Cezayı yersiniz!

-*-*-

Ama “bana ne radardan” diyerek, mesela bir Pazar günü, Larnaka’dan Metehan’a 30 dakikada gelip de geçiş kapısını aşmak için 45 dakika bekleme olasılığını da aklınızdan hiç çıkarmayın!

Gerçek bir rezalet!

Ve bu rezaleti aşmak, ülkeye insan – turist gelişini hızlandırmak için kimse kılını kıpırdatmıyor!

-*-*-

Neymiş, KKTC artık Türkik devletlerin gözlemcisiymişiz!

Çok büyük bayram bu bayram!

Yalandan bayram!

Ve gerçekten rezalet!

Korkunç bir rezalet!

-*-*-

Hollanda’dan dün döndük…

Daha önceden ayarladığımız taksi geldi, Larnaka’dan bizi aldı…

Ve Metehan’a doğru yola çıktık…

Egemen eşit ve gözlemci KKTC’ye doğru yoldayız…

-*-*-

Haaa öncesi mi?

Amsterdam’daki havaalanı, Dünya’nın en büyüklerinden biri…

Düzenli, tertemiz, mis gibi…

Pazar günü çok kalabalık değildi…

Ama başka günlerde çok çok kalabalık olabiliyormuş…

Devlet, insanların pasaport veya güvenlik kuyruklarında beklememesi için elinden geleni yapıyor…

Otomatik check in, on line check in gibi…

-*-*-

Amsterdam – Larnaka arasında bir saat fark var…

Uçuş süresi yaklaşık 4 buçuk saat…

Sabah 08.30’da uçak hareket etti, Kıbrıs Saati İle 13.30’da Larnaka’ya indi…

Pasaporttu, kimlikti, bavullardı derken, 14.45 gibi Metehan’dayız…

Yolda trafik yoktu…

Metehan’da mı?

45 dakika bekledik!

Bizim tarafta üç kontrol noktası var…

Görevliler ellerinden geleni kesinlikle yapıyor ama olmuyor…

-*-*-

Saçma sapan “gözlemci” sevinmeleri yerine, keşke geçişler konusunda teknik çalışmalar yapılsa…

Yoksa, “kapıların tamamen kapanmasından mı yanasınız?”

Yani Türkiye’nin Büyükelçisi’nden bu konuda bir talimat gelse, zerre şüphe etmezsiniz eminim!

Yazıklar olsun!

-*-*-

Haaa siz ne mi yapıyorsunuz?

Oğlum aradı!

“Baba, savaş uçağı ile şehrin üzerinde gösteri olmaz” dedi!

Girne’de son birkaç gündür çok sayıda turist, şov yapan uçağın sesinden, görüntüsünden büyük korku yaşamış!

Neden mi?

-*-*-

Bu uçaklar, insanları paramparça etmek içindir…

Ben de duyamam sesini!

İzleyemem!

Aklıma 1974’ün duman, kan, bomba, toprak kokusu gelir birden!

İğrenç bir koku!

İğrenç bir his!

-*-*-

Ama sizin için, bir güç gösterisi değil mi?

İnsanları öldüren makineleri gösterip, milliyetçilik mi aşılıyorsunuz?

Neyin propagandasını yapıyorsunuz?

Amaç nedir?

-*-*-

Siz sadece yalanlarla sevinen, başka hiçbir başarınız olmadığı için, “büyük silahı düşmana gösterip” bir çeşit zevk alan gariplersiniz!

Külliye yapmak da bir şekilde, tıpkı gösteriş maksatlı savaş uçağı uçurmak gibidir!

Yazık!

Hep yazık!

Çok yazık!

Ve daha da kötüsü, hiç utanmıyorsunuz!

Amsterdam’dan çık, rahat bir uçak yolculuğu yap… Larnaka’dan Lefkoşa’ya neredeyse 30 dakikada ulaş… Gel Metehan kapısında 45 dakika bekle ve çatla! Neymiş? Gözlemci, eşit ve egemen devlet!