“Hepimiz istemeden bu konularda uzman! olduk. Hiç birimiz enerji konusunda uzman olmak istemiyoruz, uzmanlar, liyakatli insanlar KIB-TEK’i yönetsin istiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve parti sözcüsü Sıla Usar İncirli, adanın kuzeyinde dün sabahtan bu yana yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı, kesintiler nedeniyle ülke ekonomisinin geriye gittiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, uluslararası çalışmalarda 1 saatlik kesintinin orta ve büyük işletmeler için maliyeti 20 bin dolardan fazla, küçük işletmeler için ise 8 bin dolardan fazla kayıp olduğunu dile getirdi. Ülkemiz için böyle bir çalışma olmadığının altını çizen İncirli, “10 saatten fazla süren kesintilerin ekonomimize maliyeti gerçekten çok büyük, yaşadığımız kayıplar çok fazla” ifadelerine yer verdi.

Sıla Usar İncirli’nin paylaşımı şöyle:

Geçtiğimiz gün ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri oldu. Ülkenin her yerinde yaşam durdu, ülke ekonomisi geriye gitti, daha çok fakirleştik.

İşin günlük yaşamı sekteye uğratan sosyal kısmı bir tarafa, bu kesintilerin ekonomik maliyetlerinin çok büyük olduğunu tahmin etmek zor değil. Tarımda, sanayide, ticarette, inşaatta, turizmde, iş ve üretim yapılan her alanda üreticiler ve işletmeler zarar gördü, ekonomik kayıplar yaşadı. Söz konusu olan çok büyük maliyetler. Peki bu zararların ne kadar olduğu ile ilgili bir tahmin, bir çalışma var mı? Elbette her sektörde ve ölçekte farklılıklar olabilir ama 1 saatlik kesintinin iş ve üretim yapanlara maliyeti nedir?

Bu konuda bizim ülkemizde yapılan bir çalışmaya rastlamadım. Uluslararası çalışmalarda 1 saatlik kesintinin orta ve büyük işletmeler için maliyeti 20.000 dolardan fazla, küçük işletmeler için ise 8.000 dolardan fazla. Elbette ülkesel farklılıklar olacaktır ama yine de 10 saatten fazla süren kesintilerin ekonomimize maliyeti gerçekten çok büyük, yaşadığımız kayıplar çok fazla. Bu görüşlere benzer şekilde Kıbrıs Türk Ticaret Odası yapmış olduğu açıklamada elektrik kesintilerinin ekonomiyi çöküşe sürüklediği uyarısını yaptı ve hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

Hangi hükümeti? İhalesiz alımlar, liyakatsiz atamalar, kurumları zarara uğratma, har vurup harman savurma, insan kayırma, kötü yönetim en önemlisi kendilerinden başka hiçbir şeyin gailesini çekmeme konusunda rakip tanımayan hükümeti.

Ne hastaların, ne üreticilerin, ne iş dünyasının ne de herhangi birimizin bu elektrik kesintilerine zerre tahammülü var. Nedenlerini biliyoruz, sorumluları da biliyoruz. Her ikisini de ortadan kaldırmadığımız sürece sonuç değişmeyecek. Bir gün trafo patlayacak, başka gün jeneratör arızalanacak, diğer bir gün yakıt bulunamayacak ya da gemi gelmeyecek, arz talebi karşılayamayacak vb. Hepimiz istemeden bu konularda uzman! olduk. Hiç birimiz enerji konusunda uzman olmak istemiyoruz, uzmanlar, liyakatli insanlar KIB-TEK’i yönetsin istiyoruz.