Yarın Değil Bugün

2022 Hane Halkı İşgücü Anketine göre kurumsal olmayan çalışma çağındaki (15 ve üzeri yaştaki) nüfus 301,137 kişiden oluşmaktadır. 15 ve daha yukarı yaştakilerin %32,5’i Lefkoşa’da, %24,9’u Gazimağusa’da, % 24,6’sı Girne’de, % 6,4’ü Güzelyurt’ta, %7,7’si İskele’de ve %3,9’u da Lefke’de bulunmaktadır. İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı ise ülke genelinde %49.1 olarak hesaplanmıştır. Bu oran erkekler için %59.8 iken kadınlar için %36.9’da kalıyor. Başka bir ifadeyle kadınlarımızın %63.1’i çalışma hayatının dışındadır.

Öte yandan bir diğer önemli veri olan işsizlik göstergelerinde ise durum şöyledir:

KKTC genelinde kayıtlı toplam işsiz sayısı 9,340 kişi , işsizlik oranı ise %6.3 olarak hesaplanmıştır.

, işsizlik oranı ise olarak hesaplanmıştır. Ancak bundan çok da vahim bir bulgu var: 15-24 yaş arasındaki bireylerden oluşan genç nüfusta işsizlik oranı %19.2 olarak hesaplanmıştır.

olarak hesaplanmıştır. Anket sonuçlarına 15 yaş ve üzerindeki bireylerden eğitimine devam ettikleri için işgücüne dahil olmayan nüfus 49.087 kişi olarak verilmiştir. Bu rakamdan, 15 yaşından büyük olup yükseköğretime henüz gitmeyen 13,935 öğrenci düşülürse, çok kaba bir hesapla yükseköğrenim kademesinde eğitim alan 35.152 gencimiz iş günüce dahil olmadığı söylenebilir.

Öte yandan ciddi anlamda kaygılanmamızı gerektiren iki unsur daha var:

Liseden mezun olan herkes üniversiteye gittiği halde, iş dünyasında yoğunluklu olarak lise altı bireylerin yer alıyor… 18 bin civarına yaklaşan ve her geçen gün artan diplomalı genç işsizlerimiz var.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de burslarını tam ve zamanında alamamalarını eklersek ülke gençliğine verilen mesaj şu oluyor: “bizden size hayır yok başınız çaresine bakın”

Dahası ülkeyi yöneten bu anlayış gençlere; “döviz artışı karşısında sıfırlanan aile bütçelerine rağmen başarır da mezun olursanız o zaman da iş yaşamına dahil olmanız kolay olmayacak.” çaresizliğini iliklerine kadar hissettiriliyor.

Bütün bunlardan 4 temel sonuç çıkarabiliriz:

Bugün için yükseköğretime girmek işsizlik sorununu çözmüyor aksine derinleştiriyor. İyi eğitim almış gençlerimiz yakın geçmişimize göre çok daha fazla oranda göç etmeyi düşünüyor, planlıyor ve ülke dışında bir hayat kurmak için fırsat kolluyor. Öğrencilerimizi eğitim sistemi içerisinde ilgi, istek ve yeteneklerine göre ilerleyebilecekleri bir yönlendirme mekanizmasına ihtiyacımız var. Bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeni beceri ve kazanımlarını ivedilikle eğitimimize entegre etme gerekliliğimiz var.

Ülkelerin en önemli zenginlikleri sahip oldukları genç nüfusun ta kendisidir. Çünkü gençler; toplumların geleceğini hazırlayan birey olma özelliğinin yanında bugünün en dinamik kesimini oluşturma adına da son derece önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Kısacası gençler geleceğimiz değil bugünümüzdür.

Onlara bugün önem vermeli, sorunlarını ötelemeden bugün çözmeli, onları karar mekanizmalarına bugün dahil etmeliyiz. Ne var ki bugün ülkeyi yönetenlerde bu yaklaşımı ara ki bulasın…

Gençlik, sürekli aktif ve dinamik olma halidir. Gençlik dürüstlüktür, doğruluktur; kandırılmaya karşı tahammülü olmayan bir yaklaşımdır. Onları kandırmayın, dinleyin, anlayın, dikkate alın ve önemseyin. Ve bütün bunları yarın değil bugün yapın…

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Kariyer Programı

Birleşik Krallık (İngiltere) Eğitim Bakanlığına göre çocukların gelecekteki mesleklerine ilişkin fikirleri ilkokulda şekillenmeye başlıyor ancak kariyer rehberliği ortaokulda yer alıyor. Bu düşünceden hareketle ilkokul öğrencilerini gelecekteki meslekleri üzerine erkenden düşünmeye teşvik edecek yeni bir kariyer programı duyuruldu.

Bahse konu program kapsamında 5 ila 8 yaşlarındaki çocuklara yaşlarına uygun bir biçimde farklı kariyer seçeneklerini, eğitim imkânlarını ve meslekleri tanıtan; iş hayatı hakkında fikir oluşturabilecek dersler verilecek. 2.6 milyon sterlinlik bu girişim, 2.200’den fazla ilkokulda 600.000 öğrenciyi hedefleyecek ve desteğe çok ihtiyaç duyulan 55 eğitim alanında uygulanacak.

Öğrenciler hayal ettikleri ya da öğrendikleriyle ilişkilendirdikleri mesleklere, kariyer planlarına yönelik çeşitli sektörlerden işverenler ve rol modelleri ile tanışma fırsatına sahip olacak. Bu doğrultuda yeşil ekonomi, teknoloji, mühendislik, inşaat, yaratıcı endüstriler, uzay endüstrisi, konaklama ve sağlık alanlarında bilgilendirilecek

Okumuş muydunuz?

Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.

Schiller