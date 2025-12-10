"Yardıma hazırız"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman'ı telefonda arayarak yaşanan sel felaketi nedeniyle 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda (KHA) yer alan habere göre, Hristodulidis'in Erhürman'a yardım talebinde bulunduğu belirtildi. Haberde Erhürman'ın da Hristodulidis'e teşekkür ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde kendileriyle iletişime geçebileceklerini söylediği ifade edildi.

Hafta başından bu yana yaşanan yoğun yağış nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyinde birçok bölgede sel felaketi yaşanıyor.