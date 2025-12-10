Meclis'te bütçe maratonu sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı gündemiyle toplandı.

Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.52'de başladı.

Genel kurul bugün 2 milyar 725 milyon 229 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve 426 milyon 195 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bütçelerini ele alacak.