“Bir günde 4 aylık yağmur yağdı”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede iki gündür yaşanan ciddi yağışların ardından Alemdağ ve Kozanköy’de büyük zararın oluştuğunu açıkladı. Kozanköy’de bulunan YENİDÜZEN ve Kanal Sim ekibine açıklamalarda bulunan Ataser, suyun Selvilitepe’den büyük bir hızla köylere aktığını, derelerden gelen suyun da eklenmesiyle iki köyün neredeyse tüm sokaklarının sular altında kaldığını belirtti.

“Alemdağ ve Kozanköy en ağır darbeyi alan yerler oldu. Evleri, işyerlerini su bastı. Dağların her tarafından su indi. Yeterli altyapı yok ama artık mevsimler de değişti; ne zaman, ne kadar yağış olacağını kestiremiyoruz. Bir günde dört aylık yağmur düştü” dedi.

Meteoroloji Dairesi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bu sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik bölümde en fazla yağışın metrekareye 145 kilogram ile Kozanköy’de kaydedildiğini açıklamıştı.

“Geçen yıl bütçemizin üçte ikisini derelere harcadık”

Açıklamasında plansız yapılaşmaya da dikkat çeken Ataser, belediyenin imkanlarıyla önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, yalnızca Geçitköy’de dere ıslahı için 20 milyon TL’ye yakın bir kaynak kullandıklarını, buna rağmen sorumluluğun yalnızca belediyelere yüklenmesinin doğru olmadığını söyledi. “Derelerin asıl mal sahibi kaymakamlık, teknik sorumlusu Su İşleri Dairesi’dir. Bizim görevimiz olmamasına rağmen zarar oluşmasın diye yatırım yapıyoruz. Bu sorun sadece belediyelerin değil, devletin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. Ataser, bölgedeki imar ve planlama eksikliklerinin felaketleri büyüttüğünü de vurguladı, “Haritaya bakıyoruz, yolların altından dere geçiyor. Derelerin görünmemesi, dere yatağına ruhsat verilmesi, plansızlığı ortaya koyuyor. Belediyeler imarda daha yetkili olmalı. Buraları bilmeyen birinin masa başında plan yapması doğru değil” dedi.

“Devlet elini taşın altına koymalı”

Bölgedeki yapılaşmanın yoğun olduğu Lapta, Alsancak ve Karşıyaka’da planlamanın acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Ataser, “Bütün yükü belediyelere bırakmak yanlış. Bu çalışmalar belediyelerin tek başına altından kalkacağı şeyler değil. Devlet artık sorumluluk almalı” şeklinde konuştu.

Köylerde tespit çalışmaları başladı

Kozanköy’de hasar tespit çalışmalarına başladıklarını açıklayan Ataser, yerbilimcilerden alınacak destekle gerekli raporları hükümete ileteceklerini söyledi.