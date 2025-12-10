"Ekipleriniz Çatalköy–Ozanköy arasındaki yolda çalışmalar yapıyor"

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgesindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırok, ekiplerin Çatalköy–Ozanköy arasındaki Sınır Sokak üzerinde çalışma yaptığının bilgisini verdi.

Ceyhun Kırok'un paylaşımı şöyle:

"Çatalköy–Ozanköy arasında, Sınır Sokak üzerinde, yağmur sularının akışını yavaşlatan ve sürekli su birikintisine neden olan noktada belediye ekiplerimiz çalışma başlatmıştır.

Bu kapsamda mevcut beton köprü kenarı kırılarak gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışmalar süresince yol kısa bir süreliğine araç trafiğine kapalı olacaktır.

Bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve mümkünse alternatif güzergâhları tercih etmelerini rica ederiz."