Güneyde Meteoroloji 16.00'ya kadar 'Sarı' alarm verdi

Kıbrıs'ı etkisi altına alan agresif hava koşulları adanın kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de zarara neden olmaya devam ediyor.

Cyprus Times haber sitesinde yer alan habere göre, dün akşam Larnaka’da bir tekne ile Derinya ve Protara’da iki binanın zemin katları su doldu. Gece boyunca etkili olan güçlü rüzgarlar Paralimni’de 2-2,5 metre uzunluğundaki 10 selvi ağacını söktü.

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün saat 16.00'ya kadar sürecek yeni bir sarı alarm verdi.