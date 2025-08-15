“Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Girne’de elektrik hatlarının ağaç dallarına temas etmesi sonucu çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Çavuş, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü belirterek, “Yangına canla başla müdahale eden tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

Yangın sezonu boyunca alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken Çavuş, yangın gözetleme kuleleri, mobil ekipler ile yangın söndürme araçlarının bakımlı ve hazır bulundurulması sayesinde yangınlara erken müdahale edilebildiğini vurguladı.

Yaz aylarında yangın riskinin yüksek olduğunu hatırlatan Çavuş, vatandaşlara ormanlık ve makilik alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve herhangi bir duman veya ateş belirtisini vakit kaybetmeden Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.

Çavuş, yangında zarar gören alanın tespiti için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.