“Yangın çıkan bölümde, Kaçakçılık Şubesi’nin imha edeceği mallar vardı”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, antrepoda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Berova, ambarın üçte birlik kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangının meydana geldiği bölümde, Kaçakçılık Şubesi’nin imha edeceği malların bulunduğunu ifade eden Berova, antreponun güvenlik kameraları ile korunduğunu ve polis ekiplerinin tahkikat amacıyla kamera görüntülerine el koyduğunu söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Berova, itfaiye ekiplerinin olay yerine yaklaşık 3 dakika içinde ulaştığını ve iki saatlik yoğun çabanın ardından yangını kontrol altına aldığını aktardı.

Bakan Berova, bölgede halen soğutma çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.