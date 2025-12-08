Yağışlı hava etkisini bugün de sürdürecek

Son günlerde adamızı etkisi altına alan yağışlı hava bugün de devam edecek.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre ülkemiz bugün alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe yapısının etkisi altında olacak. Meteoroloji'nin bu sabah yayınladığı rapora göre hava bugün yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji Dairesi bugün için hem yağış, hem de şiddetli rüzgar konusunda yurttaşa uyarılarda bulundu.

Adanın güneyindeki Meteoroloji Dairesi de bugün ve yarın için uyarılarda bulunmuş, sarı alarm vermişti.