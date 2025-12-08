“Bu düzen, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin eseridir”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kamuda son dönemde yaşanan tutuklamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, yaşananların, ‘kimsenin inkâr edemeyeceği kadar açık’ olduğuna dikkat çekerek, “Peş peşe patlayan yolsuzluk skandalları, görevden alınan bürokratlar, tutuklamalar… Bunların hiçbiri tesadüf değildir.” dedi.

Yıllardır devletin kaynakları zor durumdaki işletmelere, üreticiye, çalışana yönlendirilmesi gerekirken; belli zümrelere, belli çıkar gruplarına aktarılan bir düzen kurulduğuna vurgu yapan Serdaroğlu, “Bu düzen, bu hükümetin eseridir. Bugün yaşanan rezaletlerin sorumlusu da bu düzenden beslenenlerdir.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Yolsuzlukların, haksızlıkların ve adaletsizliklerin ayyuka çıktığı bu dönemde, ülkenin gerçek vatansever evlatlarından Serdinç Maypa’nın yapmış olduğu çağrıyı dikkatle ve ciddiyetle okuduk. Maypa’nın çağrısı elbette ki değerlidir, önemlidir. Ancak bugün gelinen noktada sendikalar başta olmak üzere bu ülkenin geleceğine ilişkin sorumluluk taşıyan bireyler olarak kendimize sormamız gereken soru şudur:

Hükümete “vergileri düzelt, vergi dilimlerini düzenle, sonra yolumuza devam edelim” mi demeliyiz, yoksa “artık bu ülke seninle devam edemez” mi demeliyiz?

Bugün yaşananlar, artık kimsenin inkâr edemeyeceği kadar açıktır. Peş peşe patlayan yolsuzluk skandalları, görevden alınan bürokratlar, tutuklamalar… Bunların hiçbiri tesadüf değildir.

Bu tablo, Ünal Üstel hükümetinin ve ortaklarının sorumluluktan kaçamayacağını tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.

Yıllardır devletin kaynakları zor durumdaki işletmelere, üreticiye, çalışana yönlendirilmesi gerekirken; belli zümrelere, belli çıkar gruplarına aktarılan bir düzen kurulmuştur. Bu düzen, bu hükümetin eseridir. Bugün yaşanan rezaletlerin sorumlusu da bu düzenden beslenenlerdir.

Şimdi kalkıp sütten çıkmış ak kaşık rolüne bürünemezler.

Sanki yaşanan yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden yıllardır haberleri yokmuş gibi sahte şaşkınlık gösteremezler.

Kimin ne yaptığını, hangi makamların nasıl kullanıldığını, hangi menfaat ağlarının nasıl kurulduğunu herkes bilmektedir.

Hür-İş Federasyonu olarak biz bu ikiyüzlülüğü de, bu sorumsuzluğu da kabul etmiyoruz.

Hür-İş Federasyonu’nda bugün saat 17.00’de gerçekleştireceğimiz asgari ücret toplantısına yeni bir gündem maddesi eklemiş bulunuyoruz. Bu yeni maddede, bundan sonraki eylem süreçlerimizi, kimlerle ve nasıl bir dayanışma hattı kuracağımızı, ülkenin geleceği için hangi yol haritasını izleyeceğimizi konuşacağız.

Memlekette işletmeler batma noktasına gelmişken, insanlar açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, yolsuzluklar devletin itibarını yerle bir etmişken; biz bu hükümetin kendi ortak menfaatlerini, belli zümrelerin çıkarlarını koruyan bir yapıyı devam ettirmelerini asla göz yummayacağız.

Bu ülke, bu halk, bu emekçiler, böyle bir hükümeti daha fazla taşımak zorunda değildir.

Hür-İş Federasyonu olarak, ülkeye sahip çıkmanın, adaleti savunmanın ve hesap sorulmasını sağlamanın kararlılığı içindeyiz.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Bu düzen değişecek.

Bu karanlık gidişe dur diyecek güç, örgütlü emek ve halkın vicdanıdır.

Onu harekete geçirmek de bizim boynumuzun borcudur.”